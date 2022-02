Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Αναβιώνει η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας

Στο εφετείο αναβιώνει η υπόεθση. Η άτυχη φοιτήτρια βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018.



Αύριο θα αναβιώσει στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη, της άτυχης φοιτήτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στη Ρόδο.



Στο εδώλιο του Δικαστηρίου θα καθίσουν ο 24χρονος σήμερα Ροδίτης και ο 22χρονος φίλος του, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι στο πρωτόδικο δικαστήριο καταδικάστηκαν για τον βιασμό, την άγρια κακοποίηση που υπέστη και τη δολοφονία της 19χρονης Ελένης σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξης χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.



Παραμένει ακόμη άγνωστο αν θα διεξαχθεί η δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, κ. Αλέξης Κούγιας, έχει καταστήσει σαφές ότι η δίκη πρέπει να γίνει αύριο, πλην όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει διοριστεί νέος δικηγόρος σε έναν εκ των κατηγορουμένων.



Ο Ροδίτης έχει μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού από τις φυλακές Γρεβενών, ενώ ο Αλβανός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παραστεί στη δίκη και θα εκπροσωπηθεί δια πληρεξουσίου. Κανένας δικηγόρος από τη Ρόδο δεν θα παραστεί τελικώς στη δίκη.



Και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προκαλέσει τη μήνιν της κοινής γνώμης, τόσο για την αποτρόπαια πράξη τους όσο και για τη μετέπειτα προκλητική συμπεριφορά τους, καθώς μέχρι το τέλος επέρριπταν ευθύνες ο ένας στον άλλον. Το άψυχο σώμα της Ελένης Τοπαλούδη είχε βρεθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018, από κλιμάκιο του Λιμενικού στη Λίνδο, στον βραχώδη όρμο «Φώκια» στους Πεύκους, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών η νεαρή κοπέλα ήταν ακόμη ζωντανή πριν την πετάξουν στη θάλασσα.



«Είχαν σχέδιο να τη βιάσουν. Και νεκρή θα την βίαζαν», είχε τονίσει στη συγκλονιστική αγόρευσή της η εισαγγελέας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, επισημαίνοντας: «Η Ελένη δεν ήθελε, αντιστάθηκε, αρνήθηκε, πάλαιψε. Η Ελένη ήταν αθώα αλλά με δύναμη ψυχής. Πήγε σε άγρια θηρία. Δεν υπέκυψε σε αυτούς τους εγκληματίες και το πλήρωσε με τη ζωή της. Φώναξε και εκεί άρχισαν το ξύλο. Την πήγαν σηκωτή εκεί που ήταν το στρώμα για να είναι πιο άνετα. Ο ένας κατηγορούμενος της κράταγε τα χέρια και ο άλλος την χτύπαγε. Οι ρόλοι εναλλάσσονταν…».



Όπως είχε τονίσει η εισαγγελέας, η άρνηση και η σθεναρή αντίσταση της κοπέλας, πυροδοτούσε τον θυμό των κατηγορουμένων, οι οποίοι «σκέφθηκαν ότι η Ελένη αν ζήσει θα τους καταδώσει και έτσι αποφάσισαν να τελειώσουν μαζί της».



«Η Ελένη ήταν ένα κορίτσι με όνειρα και με πολύ υψηλούς στόχους. Αντιστάθηκε με απίστευτο σθένος στο σπίτι του τρόμου. Αν μπορώ να σας απαλύνω το πόνο θα σας πω ότι είναι ένα κορίτσι-σύμβολο… Η Ελένη αντιστάθηκε με ηρωισμό που ούτε άντρας δεν το κάνει. Φτιάξατε ένα κόσμημα. Αυτή είναι το δώρο της ζωής, αυτοί είναι η κατάρα της ζωής τους», είχε πει η εισαγγελέας απευθυνόμενη στους γονείς της και δείχνοντας προς τους δυο κατηγορουμένους της υπόθεσης.