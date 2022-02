Πολιτισμός

Φράνσις Μπέικον: Τρίπτυχος πίνακας του βγαίνει σε δημοπρασία

Η τιμή πώλησης εκτιμάται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πως μέρος του πίνακα συνδέεται με τη δολοφονία του Τρότσκι.

Τρίπτυχος πίνακας μήκους 1,9 μέτρων του Φράνσις Μπέικον μπορεί να πωληθεί στην τιμή 47,4 - 74,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία που διοργανώνεται τον επόμενο μήνα από τον Christie's στο Λονδίνο.

Το έργο «Triptych1986-7» του 1986-87 θα κάνει το ντεμπούτο του σε δημοπρασία μετά από τρεις δεκαετίες σε ιδιώτες.

Ο πίνακας θα πωληθεί στη δημοπρασία έργων σύγχρονης τέχνης του 20ου αιώνα του Christie's στο Λονδίνο την 1η Μαρτίου.

Δύο από τα τρία τμήματα του πίνακα παρουσιάζουν το καθένα από μία μόνο φιγούρα. Στην πρώτη, υπάρχει ένας άντρας που φορά γκρι κοστούμι και καπέλο -- μορφή που παραπέμπει σε εικόνες στον Τύπο του προέδρου των ΗΠΑ, Γούντροου Ουίλσον μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών το 1919.

Η δεύτερη φιγούρα αντιπροσωπεύει τον τότε σύντροφο του Φράνσις Μπέικον, Τζον Έντουαρντς, του οποίου το γυμνό σώμα φαίνεται αφηρημένο.

Ο τρίτος καμβάς απεικονίζει ένα φύλλο χαρτιού που φαίνεται να είναι βαμμένο με αίμα και συνδέεται με τη δολοφονία του Λ. Τρότσκι, το 1940.

«Το σπάνιο, μεγάλης κλίμακας τρίπτυχο σχήμα πρόσφερε στον Μπέικον την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη ζωή του μέσα από τα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα» δήλωσε η Κάθριν Άρνολντ επικεφαλής του τμήματος μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου Christie's στην Ευρώπη.

Ο γεννημένος στην Ιρλανδία Βρετανός καλλιτέχνης ζωγράφισε το έργο, ενώ ζούσε στην Αγγλία και είναι ένα από τα 28 μεγάλης κλίμακας τρίπτυχα που δημιούργησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο ανώνυμος πωλητής αγόρασε το έργο το 2007 από τη Γκαλερί Marlborough στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988.

Το έργο εκτέθηκε για τελευταία φορά σε έκθεση στο Centre Pompidou αφιερωμένη στον Φράνσις Μπέικον το 2020.

