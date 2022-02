Αθλητικά

Ολυμπιακός: Περισσότερες από 300 μέρες αήττητος στην Super League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες είναι μια από τις 5 αήττητες ομάδες στην φετινή σεζόν των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Κι όμως απέχουν πολύ από το ρεκόρ τους!

Ο Ολυμπιακός, θα υποδεχθεί απόψε (19:30) την ΑΕΚ και συμπληρώνει σήμερα τρακόσιες και μία (301) ημέρες αήττητος στην Super League.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας συνεχίζει αήττητος (16-5-0) την πορεία του την τρέχουσα σεζόν και παραμένει μεταξύ μιας ακόμη πιο μικρής ξεχωριστής «παρέας» πέντε αήττητων ομάδων σε όλη την Ευρώπη, μαζί με Πόρτο (Πορτογαλία), Παρτίζαν (Σερβία), Χιμπέρνιανς (Μάλτα) και Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ).

Oι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμπληρώσει συνολικά 27 ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, έχοντας χάσει για τελευταία φορά στις 18 Απριλίου 2021 (2-0 από τον ΠΑΟΚ), δηλαδή πριν από 301 ημέρες.

Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός, έχει πανηγυρίσει 20 νίκες κι επτά παιχνίδια του ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία, ενώ έχει σημειώσει 43 γκολ και δεχθεί 13.

Το ρεκόρ των «ερυθρόλευκων», από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, είναι 58 ματς από τον Οκτώβριο του 1972 έως τον Απρίλιο του 1974, ανάμεσα σε δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ, οι οποίες ολοκλήρωσαν μία εξαιρετική περίοδο, με προπονητή τον Λάκη Πετρόπουλο. Τότε ο Ολυμπιακός, πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα στη σειρά από το 1973 έως το 1975, σημειώνοντας ρεκόρ με 104 γκολ στη σεζόν 1973/74.

Ειδήσεις σήμερα:

Νικαράγουα: Πέθανε υπό κράτηση ο ηγέτης των ανταρτών Σαντινίστας

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Κορονοϊός – Παγώνη: Η αποκλιμάκωση θα γίνει σταδιακά και με αργούς ρυθμούς