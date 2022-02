Πολιτική

Οικονόμου: Δεν έχουμε ρίξει “λευκή πετσέτα” για τις ανατιμήσεις

Τι είπε για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τις προκλήσεις της Τουρκίας, αλλά και τις κινήσεις ενάντια στην οπαδική βία.



«Είμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια πληθωριστική και ενεργειακή κρίση και η χώρα έχει διαθέσει πάνω από 1,75 δισ. ευρώ για να μετριάσει, όχι να μηδενίσει τις ανατιμήσεις. Καταλαβαίνουμε την πίεση, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν έχουμε ρίξει "λευκή πετσέτα"» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι».

«Πρώτα απ' όλα, ό,τι μέτρο παίρνουμε πρέπει να φέρνει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε εκείνους κυρίως που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και σε όλους για να μη διαταράσσουμε αυτή την πορεία της οικονομίας, να μη διαταράσσουμε τη δυνατότητα του παραγωγικού ιστού να αντιδρά και να προχωρά. Δεύτερον, τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία της οικονομίας προς τα μπρος. Διότι, αν πάρεις μέτρα που θα λείψουν από τα έσοδα, θα προκαλέσουν συνέπειες στο κοινωνικό κράτος, στην παιδεία, στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια, στα κοινωνικά επιδόματα», προσέθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν από αυτούς που έχουν μεγάλη ανάγκη μόνον του απέναντι σε αυτές τις τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις, που δέχεται ολόκληρος ο κόσμος. «Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει λιγότερο εισόδημα από αυτό που είχε το 2019. Έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε σχέση με το 2010. Υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για έναν που δεν είχε ένα ευρώ εισόδημα, να έχει τώρα κανονικό μισθό;» είπε.

Επίσης ανέφερε ότι η απάντηση, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως στις αγωνίες των πολιτών και στις ανάγκες τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι οι πράξεις και τα αποτελέσματα που παράγουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. «Ενισχυμένο εισόδημα για όλους τους πολίτες, μεσοσταθμικά 5%, κανένας νέος φόρος, παρά τις πιέσεις που δεχόμαστε, αλλά και περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση είτε διατηρώντας την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα και την προοπτική -αυτό που είπε ο πρωθυπουργός- από το 2023 να μην πληρώνει Εισφορά Αλληλεγγύης κανένας, είτε με τον μικρότερο ΕΝΦΙΑ. Είναι μια πολιτική που παίρνει από τις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας, τη φορολογική και ασφαλιστική λαίλαπα του προηγούμενου διαστήματος. Μιλούν οι πράξεις, μιλούν τα αποτελέσματα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης σημείωσε ότι είναι επιδερμικές διαπιστώσεις, ευχολόγια και συνθήματα. «Ο κόσμος ξέρει ότι στη χώρα μας από συνθήματα πάθαμε και μάθαμε. Δεν πρέπει να ξαναπάθουμε. Η κριτική που ασκείται, προσπαθεί να δηλητηριάσει τα μυαλά των ανθρώπων που περνούν δύσκολα. Λέγοντας ευχάριστα πράγματα, προσπαθεί να τους βάλει σε ένα δίπολο: Ότι δήθεν εμείς παίρνουμε μέτρα ή πολιτικές ή δίνουμε δισεκατομμύρια για πλούσιους και για ισχυρούς αντί να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη» είπε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το επεισόδιο με τον κ. Χαρδαλιά, είναι τελείως απαράδεκτο, λέγοντας «θα μας πουν πού θα φωτογραφίζεται ή αν θα βλέπει ο υφυπουργός Άμυνας τους άνδρες και τις γυναίκες που φυλάνε τα ελληνικά σύνορα και τα νησιά;»

Ο κ. Οικονόμου εκτίμησε ότι η εντεινόμενη προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας οφείλεται στην ανάγκη εξωτερίκευσης της πολύ δύσκολης κατάστασης, που υπάρχει στην Τουρκία, στα οικονομικά αλλά και τη νευρικότητα της Τουρκίας και στη μεγάλη ενίσχυση του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας, στο αυξανόμενο κύρος του πρωθυπουργού και της χώρας διεθνώς, στην ενίσχυσή μας με το εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση. «Όλα αυτά που έχουν κάνει την Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης, με πολύ αυξημένο αποτύπωμα, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά προκαλούν τη νευρικότητα της Τουρκίας. Είναι τα Rafale, οι φρεγάτες που έρχονται, οι συμφωνίες με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» τόνισε.

Τέλος για τα φαινόμενα βίας, αφού σημείωσε ότι προκαλούν αποτροπιασμό και ανατριχίλα, είπε: «Είμαστε στο πλευρό του πολίτη και οφείλουμε ως πολιτεία να τα αντιμετωπίσουμε σε όλους τους άξονες. Και στον άξονα της καταστολής και της διαλεύκανσης των υποθέσεων, όπου η ταχύτητα με την οποία η Ελληνική Αστυνομία δρα και φέρνει αποτελέσματα, είναι πρωτόγνωρη».

«Το είδαμε και στο εξαιρετικά αποτρόπαιο περιστατικό της δολοφονίας του νέου παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ οι ύποπτοι συνελήφθησαν, και βρίσκονται είτε προφυλακισμένοι είτε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στον Ποινικό Κώδικα, που τοω ψηφίσαμε το προηγούμενο διάστημα, αυστηροποιήσαμε τις ποινές και έχει κι αυτό τα αποτελέσματά του» προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

