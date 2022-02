Αθλητικά

Κύπελλο μπάσκετ – Final 4: Απαγορεύθηκε η μετακίνηση φιλάθλων

Τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις θα διανεμηθούν αποκλειστικά από την ΕΟΚ.

Παρουσία 2.000 θεατών -αντί για 1.000 που προβλέπουν τα σχετικά μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού- θα διεξαχθεί το Final 4 του κυπέλλου μπάσκετ ανδρών, που θα φιλοξενηθεί το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Το σχετικό αίτημα της ΕΟΚ για εξαίρεση από τα ισχύοντα μέτρα, έγινε δεκτό από τους αρμόδιους φορείς, ωστόσο η διανομή των εισιτηρίων-προσκλήσεων, θα γίνει αποκλειστικά από την ΕΟΚ, ενώ απαγορεύεται ρητώς η μετακίνηση φιλάθλων προς την Κρήτη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχει ως εξής:

Δεκτό έγινε από την Πολιτεία το αίτημα της ΕΟΚ, που συνοδεύτηκε από την κατάθεση του ειδικού για τη συγκεκριμένη διοργάνωση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και των αυστηρών εγγυήσεων και μέτρων τήρησης αυτού, για διεξαγωγή του Final 4 του κυπέλλου Ανδρών με κάλυψη του 40% της χωρητικότητας του γηπέδου «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο, δηλαδή, παρουσία 2.000 θεατών.

Μετά από σύσκεψη που έγινε με την Αστυνομία, αποφασίστηκε ότι οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση δεν θα πάρουν εισιτήρια για να τα διαθέσουν κατά το δοκούν, αλλά αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΟΚ. Απαγορεύονται δε ρητά, οι μετακινήσεις φιλάθλων προς την Κρήτη.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο κατατεθειμένο πρωτόκολλο του Final 4, ανεξάρτητα από τον αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που ενδέχεται να έχει μία ομάδα, ο αγώνας της δεν αναβάλλεται.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο προσέλευσης των φιλάθλων στο γήπεδο και για όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν, θα υπάρξουν τα επόμενα 24ωρα.

