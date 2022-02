Κόσμος

Κορονοϊός – Παρίσι: Δεκάδες προσαγωγές για το “Κομβόι της Ελευθερίας”

Εκατοντάδες αυτοκίνητα από το Παρίσι, έφυγαν για να συμμετάσχουν σε ανάλογη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, παρά και την εκεί απαγόρευση.

Η αστυνομία στο Παρίσι προσήγαγε 97 ανθρώπους σε σχέση με τη διαμαρτυρία των «Κομβόι της Ελευθερίας», κατά των περιορισμών του κορονοϊού, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές την είχαν απαγορεύσει. Επιπλέον, οι αρχές έκαναν σήμερα γνωστό στο Twitter ότι επιδόθηκαν 513 πρόστιμα.

Επικριτές των μέτρων που έχουν επιβληθεί στη Γαλλία, με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς της Covid-19, οργάνωσαν τη διαμαρτυρία. Αντιτίθενται στους αυστηρότερους κανόνες που προβλέπονται για τους ανεμβολίαστους.

Οδηγοί ξεκίνησαν την κινητοποίηση ταξιδεύοντας από διαφορετικά μέρη της χώρας κατά τη διάρκειας της εβδομάδας. Εμπνεύστηκαν τη διαδήλωση από τις διαμαρτυρίες των οδηγών φορτηγών στον Καναδά, που έχουν αναστατώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων στην πρωτεύουσα Οτάβα για πάνω από δύο εβδομάδες.

Έφυγαν από το Παρίσι και πάνε στις Βρυξέλες

Εκατοντάδες οχήματα, που συμμετείχαν στα κομβόι κατά του εμβολιαστικού πάσου αποχώρησαν από την περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας για να μεταβούν στις Βρυξέλλες και να διαδηλώσουν εκεί αύριο Δευτέρα, παρά την απαγόρευση των βελγικών αρχών, την ώρα που το Παρίσι παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, σχεδόν 450 οχήματα αναχώρησαν από τα περίχωρα του Παρισιού και του δάσους της Βουλώνης, στο δυτικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου είχαν κάνει στάση. Ορισμένα εξ αυτών ενδέχεται να κατευθύνονταν ήδη προς τις Βρυξέλλες.

Εντούτοις, οι βελγικές αρχές έχουν απαγορεύσει κάθε κινητοποίηση με οχήματα στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν πως έλαβαν μέτρα «για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό της περιοχής».

