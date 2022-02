Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Χανιά: Βρέφος λίγων ημερών νοσηλεύεται στην εντατική

Το μόλις 10 ημερών βρέφος, εισήχθη για νοσηλεία το Σάββατο, ενώ και η μητέρα του είναι θετική στον ιό.

Ένα βρέφος μόλις 10 ημερών νοσηλεύεται με κορονοϊό στη Εντατική Μονάδα Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό εισήχθη για νοσηλεία το Σάββατο και η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη.

Να σημειωθεί, ότι θετική έχει βρεθεί και η μητέρα του βρέφους, η οποία παραμένει σε κατ’ οίκον καραντίνα όπως προβλέπεται.

Στο μεταξύ, η πληρότητα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, αγγίζει το 91.67%, αφού νοσηλεύονται συνολικά 11 άτομα και οι διαθέσιμες κλίνες είναι 12.

Στην παιδιατρική κλινική covid του νοσοκομείου νοσηλεύονται δύο ακόμα παιδιά ηλικίας 10 ετών και 3 μηνών. Συνολικά, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται 65 ασθενείς με κορονοϊό.

