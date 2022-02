Κοινωνία

ΠΑΘΕ: Αγρότες έκλεισαν το δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπή της κυκλοφορίας επί του Π.Α.Θ.Ε. λόγω της συγκέντρωσης των αγροτών.

Λόγω της συγκέντρωσης αγροτών στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας (χ/θ 348+106) επί του Π.Α.Θ.Ε., από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από την 15.45΄ ώρα σήμερα (13-02-2022), λόγω της συγκέντρωσης αγροτών, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (χ/θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Μ. Μοναστηρίου (χ/θ 323+439) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές , ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μ. Μοναστηρίου (χ/θ 323+439 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (χ/θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (χ/θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μ. Μοναστηρίου (χ/θ 323+439 του Π.Α.Θ.Ε.).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παρίσι: Δεκάδες προσαγωγές για το “Κομβόι της Ελευθερίας”

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Κυψέλη: Μαρτυρικός ο θάνατος του 7χρονου - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις