Θάνος Πλεύρης: Διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό

Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Θετικός στον κορονοϊό, βρέθηκε ο Θάνος Πλεύρης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο Twitter στην οποία αναφέρει πως βγήκε θετικό self test που έκανε και στη συνέχεια αυτό επιβεβαιώθηκα και με το rapid.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε ο Θάνος Πλεύρης: “Πριν από λίγο διαγνώστηκα θετικός στον Covid-19 με self test που επιβεβαιώθηκε από rapid. Τηρώ άμεσα το πρωτόκολλο απομόνωσης του ΕΟΔΥ και ξεκινώ να εργάζομαι από το σπίτι. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Εμβολιαζόμαστε για να νοσήσουμε ήπια”.

