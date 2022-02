Κοινωνία

Πειραιάς: νεκρός στην αίθουσα αναμονής

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο χώρο αναμονής των επιβατών.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας τις πρωινές ώρες σήμερα, στον ανοιχτό χώρο αναμονής επιβατών (σε παγκάκι πλησίον της Πύλης Ε-8 στο λιμάνι του Πειραιά).

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

