Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις νίκες για τους πράσινους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετική εμφάνιση για τους πράσινους έκανε ο Ιωάννίδης.

Μετά από τρεις σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα «τρίποντα» στο πρωτάθλημα, επικρατώντας εύκολα της Λαμίας με 2-0 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, ανέβηκε ξανά στην 4η θέση (ισόβαθμος με τον ΠΑΣ Γιάννινα) κι έδειξε πως αρχίζει να «συνέρχεται» αγωνιστικά. Με την «υπογραφή» του Φώτη Ιωαννίδη η νίκη των «πράσινων», με τον 21χρονο φορ να σημειώνει και τα δύο «πράσινα» γκολ στο ξεκίνημα και στο φινάλε του ματς.

Με τον Σωκράτη Διούδη βασικό κάτω από τα δοκάρια του σε αγώνα πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2021 (4η αγωνιστική, στο 5-1 επί του Βόλου) και τον Ιωαννίδη βασικό στην κορυφή της επίθεσης, οι «πράσινοι» μπήκαν στον αγώνα με πολύ μεγάλη ένταση και βρήκαν γκολ από τα... αποδυτήρια, απλοποιώντας τα πράγματα από πολύ νωρίς. Μόλις στο 3ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Αϊτόρ, ο Φώτης Ιωαννίδης σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους στη μικρή περιοχή και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Τρία λεπτά αργότερα σε αντίστοιχη συνθήκη στατικής φάσης απ’ την άλλη πλευρά, ο Αϊτόρ εκτέλεσε ένα πολύ καλό φάουλ, με τον Ιωαννίδη να σηκώνεται ξανά πιο ψηλά απ’ όλους, αλλά η κεφαλιά του έφυγε αυτή τη φορά άουτ.

Στο 9’ από χαμηλή σέντρα του Παλάσιος, ο Γκατσίνοβιτς έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, αναγκάζοντας τον Σαράνοφ σε εντυπωσιακή επέμβαση στη γωνία του. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει στα «κόκκινα» και στο 16’ έφτασε κοντά στο 2-0, όταν από εξαιρετική πάσα του Γκατσίνοβιτς προς τον Αϊτόρ, ο Ισπανός εξτρέμ έπιασε σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Στο 40’ από πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας με έξι πάσες σε πολύ μικρό χώρο, ο Βιγιαφάνιες έγινε τελικός αποδέκτης και δοκίμασε το σουτ το όριο της περιοχής, το οποίο ωστόσο, πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου (μπήκαν οι Μανούσος και Μανουσάκης) έκαναν ελαφρώς πιο επικίνδυνη τη Λαμία, η οποία είχε την πρώτη τελική της στο 53’ με κεφαλιά του Αραμπούλι, που μπλόκαρε σταθερά ο Διούδης.

Στο 66’ από πάσα του Βιγιαφάνιες, ο Γκατσίνοβιτς δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή, με τον Σαράνοφ να κάνει καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» του, ενώ στο 70’ ο γκολκίπερ της Λαμίας αντέδρασε εξαιρετικά και στο κοντινό πλασέ του Βιτάλ.

Μία πού καλή κίνηση του Βιγιαφάνιες στο 77’ και το πλαϊνό πλασέ του Παλάσιος ανάγκασαν τον Σαράνοφ σε νέα πολύ καλή επέμβαση, ενώ στο 80’ ο Βιτάλ έκανε σουτ με τη μία απ’ το όριο της περιοχής, μετά την πάσα του Παλάσιος, όμως η προσπάθειά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 83’ από κάθετη πάσα του Κουρμπέλη, ο Ιωαννίδης υποδέχθηκε την μπάλα στο όριο της περιοχής, απέφυγε τον Τζανετόπουλο και με καταπληκτικό σουτ στο «παραθυράκι» έκανε το 2-0, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Κουρμπέλης - Μανούσος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες, Γκατσίνοβιτς (68’ Κουρμπέλης), Αϊτόρ (57’ λ. τρ. Βιτάλ), Παλάσιος (84’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (84’ Καρλίτος).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Σκόνδρας, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης, Νούνιες (78’ Νινούα), Μπανγκουρά (46’ Μανουσάκης), Τάιρον (19’ λ. τρ. Αραμπούλι), Ελευθεριάδης (46’ Μανούσος), Καραμάνος (66’ Βέλλιος).

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπελλο μπάσκετ – Final 4: Απαγορεύθηκε η μετακίνηση φιλάθλων

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Για ανθρωποκτονία από κοινού κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της