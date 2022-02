Αθλητικά

ATP: Ήττα για τον Τσιτσιπά στον τελικό

Στους οκτώ οι χαμένοι τίτλοι για τον Έλληνα πρωταθλητή του τένις.

Η... κατάρα των τουρνουά της σειράς ATP 500 συνεχίστηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά και στο Ρότερνταμ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε εύκολα στον τελικό από τον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-4, 6-2 και παραμένει χωρίς τίτλο στα τουρνουά αυτής της κατηγορίας, φτάνοντας τους οκτώ χαμένους τελικούς! Στον αντίποδα, ο Καναδός «έσπασε» τη δική του κακοδαιμονία, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο του στο tour μετά από οκτώ ήττες σε τελικούς.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μονόλογο του Οζέ-Αλιασίμ, απέναντι σε έναν Τσιτσιπά που δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε κάνενα σημείο. Ο Καναδός έκανε break στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και από κει και πέρα κράτησε άνετα το προβάδισμα, αφού δεν απειλήθηκε ποτέ στο σερβίς του, ενώ είχε ευκαιρίες να «σπάσει» ξανά το σερβίς του Ελληνα τενίστα. Δεν το χρειάστηκε στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4, αλλά το έκανε με το ξεκίνημα και του δεύτερου σετ.

Ο "Tsitsifast" δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό, ο Οζέ-Αλιασίμ έπαιζε με τρομερή αυτοπεποίθηση και σιγουριά και ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς με ακόμη ένα break (4-1), για να φτάσει στο 6-2 και τη νίκη σε 1 ώρα και 17 λεπτά.

