Πατριάρχης Βαρθολομαίος για Ουκρανία: Η ειρήνη είναι θέμα επιλογής

Τι ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία.

Έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ακολουθήσουν την οδό του διαλόγου και να επικρατήσουν η ειρήνη, η σταθερότητα και η δικαιοσύνη στην Ουκρανία, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα, Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.

«Τα όπλα δεν είναι η λύση. Αντιθέτως, δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν πόλεμο και βία, θλίψη και θάνατο», προειδοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ζητώντας από όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες, από όλους όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, καθώς και από κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, να επιδιώξουν την ειρηνική επίλυση αυτής της επικίνδυνα κλιμακούμενης κατάστασης, σε επίπεδο ρητορικής αλλά και ενεργειών, η οποία επικρέμαται βαριά και απειλητική πάνω από τον ουκρανικό λαό. Όπως είπε ο Παναγιώτατος, ένας πόλεμος στην Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας στην αγγλική γλώσσα, παρουσία Ιεραρχών του Θρόνου, των γενικών προξένων της Κροατίας, της Πολωνίας, της Μολδαβίας, της Σλοβακίας και της Ρουμανίας, των προξένων της Ελλάδας, της Ουκρανίας και της Τσεχίας, Αρχόντων Οφφικιαλίων, και πλήθους πιστών, μεταξύ των οποίων πολλοί Ουκρανοί που ζουν στην Πόλη, υπενθύμισε ότι η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου σηματοδοτεί την είσοδο σε μια περίοδο μετάνοιας, νηστείας και άσκησης καθ' οδόν προς το 'Αγιον Πάσχα, και επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι να προσευχηθούμε με θέρμη και εγκαρδίως για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Παναγιώτατος υπογράμμισε ότι οφείλουμε απερίφραστα να αντιταχθούμε στο ενδεχόμενο «ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της ακραίας ρητορικής και της στρατιωτικοποίησης των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Κάνουμε έκκληση για διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και δικαιοσύνη στην περιοχή. Η ειρήνη είναι θέμα επιλογής και πρέπει να αποτελεί επιδίωξη όλων των δυνάμεων οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο και ευαίσθητο γεωπολιτικό πλαίσιο. Καθήκον όλων μας είναι να προσευχόμαστε και να συμβάλλουμε ενεργά για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, για τον άνευ όρων σεβασμό και της προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Η σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να είναι αναπόφευκτη σε αυτόν τον πεπτωκότα και κλυδωνιζόμενο κόσμο, αλλά θα πρέπει να αντιταχθούμε με όλο μας το είναι στον πόλεμο και τη βία».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στο αγαθό της ειρήνης, ενώ υπενθύμισε τη θέση του Βενιαμίν Φραγκλίνου, ο οποίος έλεγε ότι «δεν υπήρξε ποτέ καλός πόλεμος ή κακή ειρήνη».

Και ο Πατριάρχης τόνισε:

«Ο πόλεμος μπορεί να φαίνεται γλυκός μόνο σε όσους δεν τον έχουν ζήσει («γλυκύ δε πόλεμος απείροισιν»). Πράγματι, αν επιτρέψουμε στην καρδιά και το μυαλό μας να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς φόβο και πάθος, σίγουρα δεν θα μιλήσουν υπέρ του πολέμου, αλλά θα υμνήσουν απερίφραστα την ειρήνη.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη διατήρηση και τη διασφάλιση της ειρήνης εκτός της οδού του διαλόγου, ο οποίος καταργεί τις συνθήκες που οδηγούν σε βία και πόλεμο. Η ειρήνη προέρχεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις ανθρώπινες υποθέσεις, ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα καταλλαγής και ειρήνης, αγάπης και δικαιοσύνης, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ακολουθήσουν αυτή την οδό του διαλόγου και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να τερματιστεί η αντιπαράθεση και να μπορέσουν όλοι οι Ουκρανοί να ζήσουν αρμονικά. Τα όπλα δεν είναι η λύση. Αντίθετα, δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν πόλεμο και βία, θλίψη και θάνατο. Όπως πρόσφατα ανέφερε και ο προσφιλής αδελφός μας Πάπας Φραγκίσκος ‘'Ας μη λησμονούμε: ο πόλεμος είναι παραφροσύνη''. Όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, όλοι οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών παραδόσεων, όλοι όσοι βρίσκονται σε θέση εξουσίας, όλοι οι άνθρωποι καλής θέλησης, ο καθένας από εμάς, οφείλουμε να απευθύνουμε έκκληση για μια ειρηνική επίλυση αυτής της επικίνδυνης κλιμάκωσης, σε επίπεδο ρητορικής αλλά και ενεργειών, η οποία επικρέμαται βαριά και δυσοίωνη πάνω από τον ουκρανικό λαό. Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς διαρκή εγρήγορση. Επομένως, είμαστε όλοι ‘'καταδικασμένοι'' στην ειρήνη, που σημαίνει, προορισμένοι στον διαρκή αγώνα για την εγκαθίδρυση και την υπεράσπισή της».

