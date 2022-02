Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Δύσκολη νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά

Δυσκολεύτηκε αλλα κατόρθωσε να πάρει τη νίκη επί του Ατρόμητου ο ΠΑΟΚ.

Δύσκολη αλλά καθαρή νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του μαχητικού Ατρομήτου (1-0) με γκολ που σημείωσε ο Χοσέ Κρέσπο με ωραία κεφαλιά στο 57'. Οι δυο ομάδες είχαν προβλήματα συγκρότησης και το παιχνίδι είχε σημαντικές μεταπτώσεις στην ποιότητά του.

Το παιχνίδι ζωντάνεψε στο 24' με δυο φάσεις στις δυο εστίες. Αρχικά σε απευθείας φάουλ του Βιεϊρίνια ο Γιαννιώτης μπλόκαρε σταθερά και στο ίδιο λεπτό σε κοντινή κεφαλιά του Ροτάριου ο Πασχαλάκης έκανε σωτήρια επέμβαση.

Στο 25' οι Περιστεριώτες ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Κρέσπο αλλά η απόφαση των διαιτητών του VAR δεν συναίνεσε σε κάτι τέτοιο και το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας και τον Ατρόμητο να οργανώνει παιχνίδι αντεπιθέσεων.

Στο 30' ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε μια καλή ευκαιρία που ξεκίνησε από πλαγιομετωπική επίθεση του Μιτρίτσα που έστρωσε την μπάλα στον Αουγκούστο αλλά το σουτ του τελευταίου δεν βρήκε στόχο.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ μετά από κόρνερ είχε ένα δυνατό σουτ του δραστήριου σήμερα Μιτρίτσα όμως η μπάλα στην πορεία της προς την αθηναϊκή εστία βρήκε το σώμα του Ακπομ και αλλάζοντας πορεία ήρθε στα χέρια του Γιαννιώτη.

Στο 57' ήρθε η ώρα για τον ΠΑΟΚ να λύσει τον "Γόρδιο Δεσμό". Από ωραία σέντρα του Σάστρε ο Χοσέ Κρέσπο με ωραία κεφαλιά σημάδεψε σωστά κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατρόμητου για να δώσει προβάδισμα στον Δικέφαλο.

Στο 65΄ ο ΠΑΟΚ είχε επίσης πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Από ωραία εκτέλεση φάουλ του Μιτρίτσα ο Γιαννιώτης έκανε υπέροχη απόκρουση και αποσόβησε τον κίνδυνο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο 77΄με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζίφκοβιτς, το σουτ του οποίου μπλόκαρε στην γωνία της εστίας του ο Γιαννιώτης.

Δυο λεπτά αργότερα (79') ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ με γωνιακό σουτ παραβίασε την εστία του Ατρομήτου αλλά το γκολ με την υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε σαν φάουλ του Ακπομ στον Γιαννιώτη. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε και στην συνέχεια την αγωνιστική του υπέροχή απέναντι σε μια ομάδα επίσης με ελλείψεις αλλά στην επίθεση η έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια και η καλή παρουσία του Γιαννιώτη δεν επέτρεψαν την δημιουργία προϋποθέσεων ενός δεύτερου γκολ που θα απλοποιούσε την προσπάθεια των γηπεδούχων.

Ο Ατρόμητος συνέχιζε να ελπίζει στην ισοφάριση έστω και με την απουσία του κορυφαίου του σκόρερ Ευθύμη Κουλούρη, αλλά η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν είχε δύσκολο έργο. Το τελικό αποτέλεσμα ικανοποίησε τους Θεσσαλονικείς, που πήραν το τρίποντο κάνοντας κι ένα ευεργετικό rotatιon εν όψει του αγώνα της Δανίας με την Μίντιλαντ την προσεχή Πέμπτη.

Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Κρέσπο, Σάλομον, Νταβιώτης,

ΠΑΟΚ: (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (82' Σίντκλεϊ), Μιχάι, Κρέσπο, Σάστρε, Τσιγγάρας, Αουγκούστο (67' Σοάρες), Μουργκ (58' Ζίφκοβιτς), Μιτρίτσα (82' Ζαμπά), Μπίσεσβαρ (81' Σβαμπ) και Άκπομ .

Ατρόμητος (Κόλεμαν): Γιαννιώτης, Νταβιώτης (67' Βασιλαντωνόπουλος), Χατζηισαΐας, Μαυρομάτης, Τζοβάρας, Σάλομον (67' Αλιμπεκ), Ντένιτς (71 Ναμπί), Χαρίσης, Σπιριντόνοβιτς (83' Μπετινέλι), Κλωναρίδης (67' Ερλινγκμαρκ), Ροτάριου.

