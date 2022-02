Αθλητικά

Άρης: Ο Κουάν “καθάρισε” με Ιωνικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη για τον Άρη που επικράτησε επί του Ιωνικού. Ενός λεπτού σιγή στην αρχή του αγώνα.

To... κρύο αίμα του Αντονι Κάουαν επέτρεψε στον Άρη να νικήσει στο Αλεξάνδρειο, για τη 15η αγωνιστική της Basket League, τον Ιωνικό με 79-75. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν αυτός που «ξελάσπωσε» τους «κιτρινόμαυρους» σε όλη τη διάρκεια του ματς, όταν το χρειάζονταν επιτακτικά, γεγονός που συνέβαλε καταλυτικά στο να φτάσουν οι Θεσσαλονικείς, ύστερα από διαδοχικές ήττες (σ.σ. από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό) στο ροζ φύλλο.

Ο Κάουαν τελείωσε το ματς με 25 πόντους, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 κοψίματα, έχοντας συμπαραστάτες στο έργο του τους Ζίριους Γουίλιαμς (13π., 7 ριμπ., 3 ασ., 2 κλ.), Ολιβιέ Χάνλαν (13π., 3 ριμπ., 3 ασ. 1 κλ.), Ερικ Λόκετ (11π., 4 ριμπ., 3 ασ.).

Εξαιρετικό το ντεμπούτο του Ντάνιελ Χάμιλτον στο πρωτάθλημα (23π., με 5/11 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), το οποίο, όμως, δεν έφτασε στον Ιωνικό για να περάσει «αλώβητος» από το «Nick Galis Hall». Οι Νικαιώτες με το σημερινό αρνητικό αποτέλεσμα έφτασαν στις 6 συνεχείς ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 17-11, 31-34, 61-52, 79-75.

Ο Ιωνικός προηγήθηκε στο 5’ με 3-6, σκηνικό που ανατράπηκε στο 8’ όταν ο Άρης, με επιμέρους 12-2, πήρε τα ηνία στο σκορ με 15-8. Προβάδισμα που διατήρησε, με βραχεία κεφαλή, ως το 15’ (24-22), όταν οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με σερί 12-7 και έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το υπέρ τους 34-31.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Ιωνικός ήταν στο +4 (33-37), ο Άρης αντέδρασε, πίεσε αμυντικά και με κινητήριους μοχλούς επιθετικά τους Γουίλιαμς, Χάνλαν, Κάουαν, ξέφυγε με +12 στο 27’ (54-42).

Με βασική επιθετική αιχμή τον Χάμιλτον οι φιλοξενούμενοι «έτρεξαν» επιμέρους 12-7 και έγιναν εκ νέου αφεντικά στο παρκέ στο 33’ (61-64), απόσταση που στο 38’ , με τους Αρσενόπουλο, Χάμιλτον να εκτελούν από τα 6.75, πήγε στο +4 (71-75).

Ο Άρης να αντέδρασε αποφασιστικά και με σερί 8-0 έφτασε στο τελικό 79-75, έχοντας τους Τζούστον, Χάνλαν, Κάουαν, να βάζουν με ασφάλεια την μπάλα στο καλάθι.

* Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ στη μνήμη του Αλκη Καμπανού και του άλλοτε διοικητικού επικεφαλής του μπασκετικού Αρη, Θεόφιλου Μητρούδη, ο οποίος απεβίωσε εσχάτως.

*19 λεπτά πριν αρχίζει ο αγώνας οι δύο νεαρότεροι αθλητές του Ιωνικού, Γιώργος Χατζηκυριάκος και Ιωσήφ Κολοβέρος, παρέδωσαν σε συγγενή του Αλκη Καμπανού φανέλα της ομάδας, με το νούμερο 19 , για να τιμήσουν τη μνήμη του δολοφονημένου φιλάθλου του Αρη

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Ζαχαρής, Καλδίρης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 25 (4), Νετζήπογλου, Γουίλιαμς 13 (3), Χάνλαν 13 (1), Κώττας 4, Τζούστον 10, Καμάρας 3 (1), Πετανίδης, Λόκετ 11 (1).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Μουσταφά 7, Κολοβέρος 17 (1), Αρσενόπουλος 8 (2), Γόντικας 6, Μόουζες 6, Χάμιλτον 23 (5), Χατζηκυριάκος, Τζόλος 6 (2), Πάρκερ, Γκιουζέλης, Λάνγκφορντ 2.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο άντρα μέσα στο σπίτι του

Πειραιάς: νεκρός στην αίθουσα αναμονής