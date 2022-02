Κοινωνία

Κυψέλη - Πατέρας 7χρονου: θέλω να βγω να τον σκοτώσω

Ο βιολογικός πατέρας του 7χρονου, δεν γνώριζε πως τα παιδιά του ζούσαν μία κόλαση στα χέρια του 33χρονου και της μητέρας τους.

Μετά τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου αγοριού από τον σύντροφο της μητέρας του στην Κυψέλη που συντάραξε το πανελλήνιο, ολοένα και περισσπότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για την κόλαση που ζούσε τόσο ο μικρούλης όσο και η αδερφή του.

Στον Alpha, μιλησε ο Πολωνός, βιολογικός πατέρας του 7χρονου που δολοφονήθηκε. Μόλις σήμερα έμαθε για το τραγικό περιστατικό και δεν είχε ιδέα για την κόλαση που βίωναν ο γιος του και η κόρη του, καθώς δεν είχαν καμία επικοινωνία μέχρι σήμερα.

Όπως είπε ο ίδιος, δεν γνώριζε ούτε οτι η κόρη του έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια και θεωρούσε πως αφήνοντας τα παιδιά με τη μητέρα τους θα ένρισκαν ασφάλεια και μία καλύτερη ζωή.

Ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές και αναφέρει πως η σύζυγός του ήταν μία καλή μητέρα. Παράλληλα ζητά την αυστηρή τιμωρία του δράστη που στέρησε τη ζωή από το 7χρονο αγοράκι.

Εξοργισμένος, δήλωσε ακόμη μεταξύ άλλων: «Θέλω να βγω να τον σκοτώσω», αναφερόμενος στον σύντροφο της 29χρονης μητέρας και δήλωσε πως αν γίνει καλά θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.





