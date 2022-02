Ουκρανία: η γιαγιά "κομάντο" που έγινε viral

Υπό τον φόβο μιας ρωσικής εισβολής, οι Ουκρανοί εκπαιδεύονται για να αντιμετωπίσουν τηην απειλή.

Η κατάσταση αναμένεται να γίνει έκρυθμη όσον αφορά την πιθανότητα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την κατάσταση να "μυρίζει μπαρούτι" με πολλούς Ουκρανούς να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Μία από τις φωτογραφίες που έχουν γίνει viral είναι και αυτή της γιαγιάς που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Ένγκελ του αμερικανικού NBC News

Η μαχητική γιαγιάκα, εκπαιδεύεται κρατώντας ένα ΑΚ-47 και μάλιστα όπως αναφέρει ο δηνμοσιογράφος του ειπε: «Η μητέρα σου θα έκανε το ίδιο».

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K