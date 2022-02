Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Λύγισε” την ΑΕΚ

«Κόκκινο» ήταν το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, με τον πρωτοπόρο να διατηρεί το προβάδισμά του.

Η ΑΕΚ ήταν πιο απειλητική, αλλά ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League. Χάρη σε γκολ του Εμβιλά στο 84΄, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παραμένουν στο +9 από τον ΠΑΟΚ, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Αν και οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη στο 6΄, σε μία αντεπίθεση, όμως ο Τσούμπερ δεν μπόρεσε να πιάσει σωστά την κεφαλιά στο γύρισμα του Αμραμπατ. Ακολούθησε στο 10΄ η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού, με τον Μπουχαλάκη να βρίσκει ωραία μέσα στην περιοχή τον Μαντί Καμαρά, το σουτ του οποίου κόντραρε στον Χατζισαφί και η μπάλα, αφού πήρε περίεργη τροχιά, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιντώτα. Η αρχική υπεροχή των «ερυθρολεύκων» δεν καρποφόρησε, αφού το γκολ του Μασούρα στο 25΄ ακυρώθηκε ορθώς ως οφσάιντ, με την Ενωση σταδιακά να ισορροπεί και να διαχειρίζεται σωστά το παιχνίδι, κλείνοντας τους χώρους και δείχνοντας ψυχραιμία όταν οι παίκτες του Μαρτίνς πίεζαν ψηλά. Στο τελευταίο τέταρτο του ημιχρόνου, μάλιστα, ο «Δικέφαλος» πλησίασε αρκετές φορές τα καρέ του Βατσλίκ, κέρδισε αρκετά «στημένα» (φάουλ και κόρνερ), αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρία, με εξαίρεση ένα σουτ του -κορυφαίου του γηπέδου- Αμραμπατ στο 37΄ που έδιωξε σε κόρνερ ο Βατσλίκ.

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε το β΄ μέρος με τον Ονιεκουρού αντί του Μαντί Καμαρά, είχε μία αξιόλογη φάση στο 52΄, με κεφαλιά του Τικίνιο από σέντρα του Λαλά που μπλόκαρε ο καλά τοποθετημένος Τσιντώτας. Στο 57΄, μετά από άτσαλη απομάκρυνση του Παπασταθόπουλου, ο Ανσαριφάρντ έπιασε με τη μία πολύ δυνατό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας όπου περίμενε ο Βατσλίκ. Η ΑΕΚ «άγγιξε» από το... πουθενά το γκολ στο 65΄, όταν σε μια βαθιά μπαλιά του Σιμάνσκι προς τον Ανσαριφάρντ, ο Μανωλάς προσπάθησε να διώξει, η μπάλα πήρε πορεία προς το τέρμα (με τον Βατσλίκ να έχει βγει από τα δοκάρια και να μην προλαβαίνει), αλλά τελικά πέρασε «ξυστά» από τη ρίζα του δοκαριού. Στην εξέλιξη της φάσης, από το κόρνερ, δυνατό σουτ του Σιμόες κατέληξε -ξανά- στην αγκαλιά του Τσέχου τερματοφύλακα.

Με τις αλλαγές του Μαρτίνς και την κούραση του Αμραμπατ, ο Ολυμπιακός στο τελευταίο τέταρτο πήρε τα ηνία του ματς και στο 84΄ πέτυχε το γκολ που έκρινε το ντέρμπι. Από εκτέλεση κόρνερ του Βαλμπουενά, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Εμβιλά έκανε την προβολή, ο Τσιντώτας απέκρουσε, αλλά ο Εμβιλά βγήκε πρώτος στη μπάλα και από πολύ κοντά την έσπρωξε με τη δεύτερη προσπάθειά του στα δίχτυα, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη και διατηρώντας την σε απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Η Ενωση δεν μπόρεσε να αντιδράσει, ενώ στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ, με τον Ονιεκουρού να φεύγει μόνος στην αντεπίθεση και να κάνει το πλασέ, που απέκρουσε ο Τσιντώτας.

Διαιτητής: Γκρίνφιλντ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Ρέαμπτσιουκ, Λαλά - Ρότα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Λαλά, Εμβιλά, Μ. Καμαρά (46΄ Ονιεκουρού), Μασούρας (68΄ Βαλμπουενά), Μπουχαλάκης (80΄ Καρβάλιο), Α. Καμαρά (90+1΄ Μπα), Τικίνιο (80΄ Ελ Αραμπί)

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Χατζισαφί, Τζαβέλλας, Μήτογλου, Ρότα, Σιμάνσκι (88΄ Σάκχοφ), Σιμόες, Τσούμπερ, Αμραμπατ, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (81΄ Γέβτιτς)

