Novartis: Νέα κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Γεωργιάδη

Μετά από την αναοικώνση του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το θέμα της Novartis.

Σε σειρά αγωγών «κατά όλων όσοι συνεχίζουν να παράγουν λάσπη», δηλώνει ότι θα προχωρήσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας που αφορά τη Νοvartis.

Ο υπουργός, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε αναλυτικά τα εξής:

«Από την ημέρα που έγινε γνωστή η ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ της δικογραφίας σε βάρος μου, που σχηματίσθηκε από ελεγχόμενους ποινικά εισαγγελείς, τον Ρασπούτιν και άλλα πρόσωπα και αφορούσε συκοφαντίες για τη Novartis, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει το πραγματικό ειδεχθές πρόσωπο του!

Βιώνω μία πρωτοφανή για κράτος του Δυτικού κόσμου θεσμικά ανώμαλη κατάσταση, όπου ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται ανερυθρίαστα, χολερικά, τοξικά με όλους τους μηχανισμούς του στους Εισαγγελείς, που αποφάσισαν την ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ. Ο απαράγραπτος και απαραβίαστος κανόνας, που ισχύει στα μη φασιστικά καθεστώτα περί σεβασμού των Δικαστικών Αποφάσεων, στην περίπτωση μου καταπατάται αδιάκοπτα και αδίστακτα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επενδύσει πολιτικά στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μου και τώρα έχει χάσει τον ύπνο του.

Ευτυχώς, στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη παραμένει ανεξάρτητη και δεν υπακούει στις «εντολές» ούτε του κ. Πολάκη, ούτε του κ. Βαξεβάνη, ούτε του κ. Τσίπρα.

Στον έλεγχο που διενεργήθηκε σε μένα, οι Αρχές δεν βρήκαν καθόλου ενδείξεις για να μου ασκηθεί ποινική δίωξη όπως ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος διαφέρει από τον Κώδικα του Τσίπρα και του Πολάκη, τους σιαμαίους αδελφούς.

Η αποκρουστική παραπλάνηση της κοινής γνώμης με τις δήθεν αδιευκρίνιστες καταθέσεις βρίσκουν πλήρη απάντηση στο ίδιο το εισαγγελικό πόρισμα, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, όπου δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, αλλά και με την αναφορά στους δηλωμένους και φορολογημένους τζίρους των εταιριών μου, που υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια αυτά τα ποσά.

Η δυσώδης λάσπη για το αν οι καταθέσεις μου καλύπτονται από τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες μου, βρίσκει απάντηση στον Έλεγχο του Πόθεν Έσχες μου από τη μόνη κατά το Σύνταγμα αρμόδια Αρχή ,δηλαδή την επιτροπή της Βουλής και μάλιστα επί Σύριζα και με Πρόεδρο της Επιτροπής, την κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Αντί να ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία που φέρονται βάσει των κατηγοριών να έστησαν για να αλλοιώσουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα, με συνεργούς πολιτικούς, εισαγγελικούς λειτουργούς και δημοσιογράφους, για να κερδίσουν τις εκλογές, εμφανίζονται ως δήθεν τιμητές της Δικαιοσύνης.

Ας το κατανοήσει επιτέλους καλά ο κ. Τσίπρας, η Ελλάδα παρά τις άοκνες προσπάθειες του να μας κάνει Βενεζουέλα, θα παραμείνει ένα Κράτος του Δυτικού Κόσμου με Ανεξαρτησία μεταξύ των Εξουσιών και Σεβασμό στις Δικαστικές αποφάσεις!

Προς προστασία της Τιμής και της Υπόληψης μου δεν έχω καμία άλλη νόμιμη άμυνα, παρά να ξεκινήσω μία σειρά αγωγών κατά όλων όσων συνεχίζουν να παράγουν λάσπη, γιατί αυτό μόνο σπούδασαν στη ζωή τους και έτσι έχουν μάθει να πορεύονται».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επαναφέρει το θέμα Novartis με ανακοίνωσή του.

«Τις αποφάσεις του εισαγγελέα για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων των κ. Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου, ας τις κρίνουν οι πολίτες και οι συνάδελφοί τους δικαστές. Στα πορίσματα ωστόσο, που είδαν το φως της δημοσιότητας, πέραν της αρχειοθέτησης προκύπτουν ερωτηματικά που δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα», ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωνε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός και Αρχηγός της ΝΔ οφείλει να δώσει μια απάντηση: «Ο ίδιος θεωρεί πως είναι όλα καλώς καμωμένα;.

Θεωρεί δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό και νόμιμο να βρίσκονται στους λογαριασμούς του ενός νυν υπουργού του και αντιπρόεδρου του Κόμματος, 350.000 ευρώ και στου άλλου, πρώην υπουργού και κεντρικού στελέχους του, 1.000.000 ευρώ «αδιευκρίνιστα ποσά»;

Θεωρεί ότι κανείς δεν οφείλει διευκρινίσεις για τα αδιευκρίνιστα; Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή του».





