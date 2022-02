Γερμανία: Ο Στάινμαγερ επανεξελέγη Πρόεδρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίχθηκε η ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν τρεις υποψήφιοι. Συγχαρητήριο μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Φρανκ - Βάλτερ Στάινμαγερ επανεξελέγη Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, με 1045 ψήφους, επί συνόλου 1472 εκλεκτόρων, εκ των οποίων ψήφισαν οι 1437. Υπήρξαν 12 άκυρες ψήφοι και 86 αποχές.

Ο υποψήφιος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Μαξ Ότε έλαβε 140 ψήφους, ο υποψήφιος της Αριστεράς Γκέρχαρντ Τράμπερτ 96 ψήφους και η υποψήφια των Ελεύθερων Ψηφοφόρων Στέφανι Γκεμπάουερ 58 ψήφους.

Ο Φρανκ - Βάλτερ Στάινμαγερ εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία, καθώς συγκέντρωσε τις ψήφους περισσότερων από τους μισούς εκλέκτορες.

Με ανάρτηση στο Twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον Φρανκ - Βάλτερ Στάινμαγερ για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του» αναφέρει στην ανάρτησή της η κυρία Σακελλαροπούλου.

Heartfelt congratulations to Frank-Walter Steinmeier on his reelection as President of the Federal Republic of Germany.

I wish him every success in his tasks.