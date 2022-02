Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Στον ανακριτή ο Αλβανός που είχε διαφύγει μετά την επίθεση

Ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος των απολογιών των 11 συλληφθέντων για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.



Με τον 20χρονο που είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στις ελληνικές διωκτικές αρχές ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος των απολογιών των έντεκα συλληφθέντων για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος θα βρεθεί στη μία μετά το μεσημέρι ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει τη δική του θέση για το φονικό επεισόδιο. Μέσω του συνηγόρου του είχε περιγράψει τον δικό του ρόλο ως «περιφερειακό».

«Καθόμουν σε ένα από τα αυτοκίνητα, στη θέση πίσω από τον συνοδηγό. Δεν έφερα μαζί μου κάποιο αντικείμενο και δεν κατάφερα ουσιαστικά χτυπήματα κατά τον κρίσιμο χρόνο που εξελίχθηκε το ουσιώδες περιστατικό», φέρεται να είναι η θέση που διατυπώνει.

Ήδη για την υπόθεση έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια οι δέκα συγκατηγορούμενοί του και ο ένας μετά τον άλλον οδηγήθηκαν στις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση του 12ου ατόμου, του οδηγού του τρίτου αυτοκινήτου που συμμετείχε στην επίθεση και κατονομάστηκε από κάποιους εκ των κατηγορουμένων με το μικρό του όνομα.

