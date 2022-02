“Ελπίδα”: Η χιονισμένη Ελλάδα από το Διάστημα (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από το Διάστημα με την Ελλάδα χιονισμένη τράβηξε Γερμανός αστροναύτης. Το μήνυμα του ESA για την κλιματική αλλαγή.



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της χιονισμένης Ελλάδας, η οποία τραβήχτηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τη φωτογραφία, που δείχνει τη Χαλκίδα, τον πορθμό του Ευρίπου και μέρος του Ευβοϊκού Κόλπου, τράβηξε ο Γερμανός αστροναύτης Ματίας Μάουρερ, ο οποίος την ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter με τη λεζάντα "εναρμονισμένη με τα εθνικά χρώματα της, η χειμωνιάτικη Ελλάδα δείχνει τον εαυτό της στα μπλε και στα λευκά".

Wintery Greece in Blue & White ???? Not so easy to distinguish snow from clouds in some places, but next to the capital Athens, I could also clearly see the Euboean Gulf – home to the narrow Euripus Strait. #CosmicKiss #EarthObservation pic.twitter.com/0mBd87PrAj