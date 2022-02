Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: στενοί δεσμοί μεταξύ των κατηγορούμενων

Γιατί τονίζει ότι ζητούμενο είναι η αποκάλυψη στοιχείων από την πλευρά των συλληφθέντων και τι αναφέρει για παρουσία ατόμων σε χώρους όπου δεν έπρεπε να βρίσκονται.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί τους γονείς του δολοφονημένου Άλκη, καθώς και τους δύο φίλους του 19χρονου, που τραυματίστηκαν κατά την φονική επίθεση.

Όπως είπε, σχετικά με τον 12ο δράστη που φέρονται να αναζητούν οι Αρχές, το προσωνύμιο «μεγάλος» που του αποδίδεται, επιδέχεται μιας σειράς διαφορετικών ερμηνειών, ως προς την ηλικία, την δύναμη, την οικονομική άνεση του ή την «εξουσία» που μπορεί να είχε, τονίζοντας πάντως πως το βασικό θέμα «είναι να μιλήσουν οι κατηγορούμενοι. Αυτοί είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι επί πολλά χρόνια μεταξύ τους», αναφέροντας ότι συγχρωτίζονταν «σε έναν χώρο, όπου έχω μάθει ότι σύχναζαν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί».

Σε ότι αφορά τις ποινές για τους κατηγορούμενους που θα καταδικαστούν, ο ποινικολόγος ανέφερε ότι «παλιότερα, στον Ποινικό Κώδικα, υπήρχε ο όρος της απλής συνέργειας και έλεγες «ήμουν εκεί, έδωσα το μαχαίρι, αλλά εγώ δεν μαχαίρωσα», ενώ με τον νέο Ποινικό Κώδικα, αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο, πήγαν μαζί με μαχαίρια και χατζάρια και κανείς δεν είπε «πάμε να φύγουμε», οπότε οι ποινές θα είναι ίδιες για όλους».

Για τους γονείς του Άλκη και την αντίδραση της μητέρας του, μετά τις διαρκείς «συγγνώμες» που εκ των υστέρων και προφανώς για υπερασπιστικούς λόγους, είπε ότι πλέον δεν θέλει να ακούει κανέναν τους, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως οι γονείς του 19χρονου «δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, οι δολοφόνοι «θέρισαν» το παιδί μιας ιδανικής οικογένειας».

