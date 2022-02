Οικονομία

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γεωργιάδης: η ακρίβεια, η μιζέρια και ο “καυγάς” με την Καλογεροπούλου (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για την στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα, την μείωση φόρων και τα ενοίκια. Τι είπε για την δημοσιογράφο και τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ερωτήσεις που του έγιναν.

«Τα έσοδα του Κράτους, μέχρι αυτήν την στιγμή, πάνε πάνω από τους στόχους, δεν υπάρχουν σημάδια κόπωσης», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με τις ανατιμήσεις, τις φορολογικές υποχρεώσεις και την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Όπως συμπλήρωσε, «τον ΕΝΦΙΑ τον έχουμε μειώσει κατά 31% από την ημέρα που γίναμε κυβέρνηση, το ένα τρίτο του φόρου έχει μειωθεί και έγιναν και περισσότερες οι δόσεις για να είναι μικρότερη η μηνιαία επιβάρυνση. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και των τραπεζών, έχουν αυξήσει τις καταθέσεις του. Περίπου ο μισός ελληνικός πληθυσμός έχει αυξήσει το εισόδημα του και έχει αυξήσει και τις καταθέσεις του».

«Για την εισαγόμενη ακρίβεια, παραμένει η Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις σε όλη την Ευρώπη, που σημαίνει ότι το αντιμετωπίζουμε καλά ως κυβέρνηση. Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί, για τον υπόλοιπο πληθυσμό έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέροντας ακόμη πως «η μείωση φόρων και εισφορών έχει αυξήσει το εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ το οικονομικό επιτελείο μελετά διαρκώς τι μπορούμε να δώσουμε στοχευμένα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό που απέκλεισε το οικονομικό επιτελείο, είναι η οριζόντια μείωση των φόρων, διότι δεν είναι στοχευμένο μέτρο».

Για τον ΕΝΦΙΑ, τα ενοίκια και την μιζέρια

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει και ένα περαιτέρω όφελος για την οικονομία, καθώς όσο μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται η τιμή των ακινήτων. Λόγω της πολύ καλής πορείας της αγοράς των ακινήτων, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, ενώ την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης είχαν μειωθεί πάρα πολύ. Ένας λόγος που μειώνεται η ανεργία, είναι η καλή πορεία σε ότι αφορά την οικοδομή, όπου πολύς κόσμος παίρνει καλά μεροκάματα», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συμπλήρωσε πως «η οικονομία μας πηγαίνει συγκριτικά με τους άλλους σχετικά καλύτερα, με τον Γερμανό υπουργό να μας αναφέρει ως παράδειγμα επιτυχίας, λέγοντας πως η Ελλάδα κατάφερε να έχει χαμηλό πληθωρισμό και μεγάλη ανάπτυξη».

Ακολούθησε ένα «ξέσπασμα» του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος τόνισε πως «η μιζέρια κάνει καλό στην Ελλάδα, η μιζέρια βλάπτει την πατρίδα, όποιος κάνει όλη μέρα μιζέρια, κάνει κακό στην Ελλάδα».

Επεσήμανε ακόμη πως «ο πληθωρισμός είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δεν υπάρχουν αυτόματες λύσεις. Εμείς δεν θα πάμε στην Ελλάδα για μια μονάδα σε μια δημοσκόπηση, η Ελλάδα θα κινηθεί όπως πρέπει, με ασφάλεια», συμπληρώνοντας με αφορμή άρθρο του Γιάννη Στουρνάρα πως «είναι καλή η οικονομική ανάκαμψη και η πορεία της οικονομίας, αλλά η Ελλάδα έχει μεγάλη σχέση χρέους και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χρόνια πίσω, ο αντίστοιχος Στουρνάρας, ο κ. Προβόπουλος έλεγε τα ίδια και δεν τον ακούσαμε και μετά ήρθε η κρίση, τα μνημόνια και η ανεργία».

Επανέλαβε πως «η Ελλάδα είχε το 2021 την δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τινάξουμε την χώρα στον αέρα».

Για την ακρίβεια

«Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, ιδιαίτερα στην Ενέργεια και συμπαρασύρει η Ενέργεια μια σειρά από προϊόντα. Τα ίδια προβλήματα με τον Έλληνα επιχειρηματία έχει και ο Ιταλός και ο κάθε ευρωπαίος επιχειρηματίας, αλλά σε καμία άλλη χώρα δεν δίνεται η επιδότηση που δίνεται στους επιχειρηματίες από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ας αφήσουμε τα ψόφια, ότι δήθεν δεν υπάρχει πληθωρισμός αλλού. Η Ισπανία έχει μισή ανάπτυξη από εμάς, διπλάσιο πληθωρισμό και αύξηση της ανεργίας», είπε ο κ. Γεωργιάδης

Ερωτηθείς για την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, που πλήττει όλους τους πολίτες, είπε πως «όλοι πληρώνουμε ακριβότερα τα προϊόντα, αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια δυσκολία. Για το κομμάτι των συμπολιτών που πράγματι έχουν την δυσκολία υπάρχουν και θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα».

Απευθυνόμενος στην δημοσιογράφο Ελένη Καλογεροπούλου, που έκανε το σχετικό ερώτημα, λέγοντας πως εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «εσείς εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό και όχι εγώ που είμαι εκλεγμένος από 70.000 πολίτες; Από πού είστε εσείς εκπρόσωπος του λαού. Σταματήστε την κλάψα και την μιζέρια, κυρία μου, κάνετε κακό στην χώρα. Είστε μια υποστηρίκτρια του ΣΥΡΙΖΑ φανατικιά και τίποτα άλλο. Είμαι πρόθυμος να απαντώ σε κάθε καλόπιστη ερώτηση, αλλά εσείς είστε κακόπιστη».

«Από την αναλγησία και την αδιαφορία, δεν θα φτάσουμε να τινάξουμε την χώρα στον αέρα. Θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα για όσους έχουν πληγεί ιδιαίτερα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας μια σειρά από εμπορικές δραστηριότητες που αναμένεται να τύχουν υποστήριξης από την Κυβέρνηση:

