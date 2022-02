Κοινωνία

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Γιαννόπουλος για τις κλήσεις στο Σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και την ενημέρωση για την εξαφάνιση του μικρού αγοριού. Τι υποστήριζε τότε η μητέρα του 7χρονου.

«Η πρώτη κλήση που λάβαμε ήταν τον Μάιο του 2018 και ενημερωθήκαμε για ένα κοριτσάκι που βασανιζόταν», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη, που αποκαλύφθηκε το Σάββατο, αναφέροντας πως σχετικά με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση η πρώτη κλήση που έγινε στον Σύλλογο ήταν το 2008 και αφορούσε μια 15χρονη έγκυο που περιπλανιόταν στους δρόμους και ήταν η μητέρα του Ανδρέα.

Όπως είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος, για την αδελφή του μικρού Ανδρέα, «την επόμενη ημέρα ενημερωθήκαμε από το σχολείο ό,τι το παιδί πήγε στο σχολείο χτυπημένο βάναυσα. Πήραμε το παιδί και το πήγαμε στο νοσοκομείο. Η γυναίκα έλεγε τότε ότι ο σύντροφος της αγαπούσε το παιδί».

Όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «η μικρή είπε στο σχολείο ότι έλειπε ο αδελφός της από το σπίτι. Υποτίθεται, η μητέρα πήγε στην Πολωνία και είδε το παιδί και είπε πως είναι καλά μαζί με τον πατέρα».

«Σήμερα, η μικρή είναι σε ανάδοχη οικογένεια και πρέπει να τονίσω ότι η αναδοχή πρέπει να γίνει υιοθεσία, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον», είπε ο κ. Γιαννόπουλος, λέγοντας πως δεν πρέπει να ξεχνάμε «ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά στο παρελθόν».

Στέλνοντας ένα μήνυμα με νόημα, ο κ. Γιαννόπουλος είπε «θέλουμε να αφυπνίσουμε και να μιλάμε για καταστάσεις και μπορεί να θέλουν να το «βουλώσει» το χαμόγελο του παιδιού, αλλά εμείς θα μιλάμε, δεν φωνάζουμε, αλλά θα μιλάμε όπως κάνουμε εδώ και 26χρονια».

