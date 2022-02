Κοινωνία

Μενίδι – καταδίωξη: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του ΙΧ αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει το έλεγχο.



Καταδίωξη σημειώθηκε στο Μενίδι καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε μηχανή της ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.



Πληροφορίες αναφέρουν, ότι έπεσαν και πυροβολισμοί, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα Ι.Χ κρίθηκε ύποπτο από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και αμέσως δόθηκε σήμα για έλεγχο του οδηγού.

Ο οδηγός του ΙΧ αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει το έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες άμεσα στη καταδίωξη συμμετείχε και μια ομάδα ΟΠΚΕ, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ΙΧ να εγκλωβιστεί και να πέσει σε τοίχο στη διασταύρωση των οδών Μόρνου και Λιοσίων.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πυρά ακινητοποίησης στις ρόδες του αυτοκινήτου, με τους επιβαίνοντες σε αυτό να διαφεύγουν και τον τραυματία αστυνομικό να οδηγείται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα στο πόδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Κορονοϊός - Τζανάκης: “τζούφια” πολλά κρούσματα της Όμικρον (βίντεο)