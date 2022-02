Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: διακοπή και ξέσπασμα από την μητέρα της Ελένης

Πότε θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη. Οργισμένη η αντίδραση της Κυριακής Τοπαλούδη για τη διακοπή.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη, της άτυχης φοιτήτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στη Ρόδο, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών.

Ο 24χρονος πλέον Ροδίτης, βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα ενώ ο έταιρος κατηγορούμενος αλβανικής καταγωγής, δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε από τον νέο δικηγόρο του.

Έτσι, νέος δικηγόρος ζήτησε να διακοπεί η δίκη για να λάβει γνώση της δικογραφίας κάτι που έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί στις 10 Μαρτίου.

Η απόφαση αυτή, εξόργισε τη μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία με τον σύζυγό της βρισκόταν στην αίθουσα και φώναξε: «Αφήσαμε το παιδί μας και μας λέτε να έρθουμε πάλι από το Διδυμότειχο, κτήνη! Να ψοφήσεις ρε! Καρκίνε! Γουρούνια απάνθρωπα είστε! Από το Θεό να το βρείτε. Θα σας κάψω όλους».

Στο πλευρό των γονιών της άτυχης Ελένης, βρέθηκαν η μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, αλλά και η μητέρα της Ερατούς που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλήνη.

