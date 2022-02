Οικονομία

Τσίπρας: Εμείς δεν θα ιδιωτικοποιούσαμε την ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Τι είπε για τον κατώτατο μισθό, το αίτημα για πρόωρες εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΚΙΝΑΛ.



«Η ακρίβεια είναι ένα διεθνές φαινόμενο που στη χώρα μας έχει πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της αδυναμίας της κυβέρνησης να αντιληφθεί το μέγεθος του φαινομένου, ακολούθησε πολιτική που αποδυνάμωσε την κρατική παρέμβαση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ. Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας με διαστάσεις μονιμότητας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε βαθμό που υπάρχει σήμερα για πολλούς συμπολίτες μας υπαρξιακό πρόβλημα».

«Εμείς δεν θα προχωρούσαμε σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης», είπε και πρόσθεσε ότι «επί 4,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ τον λογαριασμό του ρεύματος, αντίθετα μειώσαμε τον ΦΠΑ της ενέργειας στον κατώτατο συντελεστή το '19». Ανέφερε ότι είμαστε μεταξύ των τριών πιο ακριβών τιμών ρεύματος στην Ευρώπη.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές και υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση η ΔΕΗ θα ανακτήσει το "Δ" (σ.σ. δημόσια) στη λειτουργία της, ανεξαρτήτως με το τι θα γίνει με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα υπάρξει εντολή να παγώσουν τα τιμολόγια, θα ενεργοποιηθεί η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να γίνουν έλεγχοι. Πρόσθεσε ότι εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πέρα απ' το να υπάρξει και ισχυρή επιδοματική στήριξη, ενώ σχολίασε ότι «θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη αν είχαν επιλεγεί άλλες πολιτικές».

Κατώτατος μισθός

Για την αύξηση του κατώτατου μισθού ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης που δεν την θέλει, αλλά ενα λόμπι ισχυρό επιχειρηματιών που είναι προσανατολισμένοι στην αύξηση του κέρδους και στην μείωση του μισθολογικού κόστους. Προφανώς και θα στηρίξω αύξηση του κατώτατου στα 800 ευρώ, αν το αποφασίσει η κυβέρνηση. Αυτό που λέω είναι πως είναι καλοδεχούμενη οποιαδήποτε φοροελάφρυνση, αλλά αυτά που δίνει η κυβέρνηση είναι πολύ λίγα και για λίγους. Εμείς ως κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2019 δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε σε ελαφρύνσεις. Δεν πρόλαβε να δει ο μέσος πολίτης αλλαγή στην τσέπη του, είπε και συμπλήρωσε: «Επιβαρύναμε άδικα και δυσανάλογα τη μεσαία τάξη και το πληρώσαμε, αλλά από την άλλη εμείς βγάζαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίζαμε το χρέος, στηρίζαμε τους αδύναμους».

Το αίτημα για εκλογές και η αιτία της μεταστροφής

Ζήτησα εκλογές στην συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, ακριβώς μετά την αποκάλυψη για την έρευνα Τσιόδρα - Λύτρα, που διέψευδε τις αναφορές του πρωθυπουργού οτι είναι το ίδιο να νοσηλεύεσαι μέσα και έξω από τις ΜΕΘ, είπε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς τι άλλαξε και ζητά εκλογές. Ζητάμε εκλογές γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, την κοινωνική συνοχή. Επρόκειτο για μια κομβική μεταστροφή του πρωθυπουργού στην διαχείριση της πανδημίας από τον πρωθυπουργό αυτό που ζούμε. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει απολύτως στη διαχείριση της πανδημίας, είναι διαχειριστής της συμφοράς, έχει μεγάλη αδυναμία να την διαχειριστεί, είπε ο Αλέξης Τσίπρας

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας εμφανίστηκε ανοιχτός για συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σειρά από ευρωπαϊκές χώρες κυβερνιώνται με συστήματα απλής αναλογικής και κυβερνήσεις συνεργασίας, ανέφερε.

«Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα αυτό, η διαχωριστική γραμμή είναι από τη μία πλευρά αυτή που προτάσσει την κυριαρχία των αγορών και η άλλη η πολιτική που θέλει ένα ισχυρό ανθρώπινο κοινωνικό κράτος. Η δεύτερη άποψη εκφράζεται από τις προοδευτικές δυναμεις» είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι δεν τον ανησυχεί η άνοδος του ΚΙΝΑΛ και σημείωσε ότι η κυβέρνηση.

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας φάνηκε ότι αγνοεί τη διεθνή πραγματικότητα

«Ο κ. Τσίπρας, όπως κάνει πάντα όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια εύκολη συνταγή για όλα. Λεφτά και προσλήψεις. Έτσι λοιπόν και σήμερα ήταν επικίνδυνα απλοϊκός σε όσα είπε για ένα τεράστιο σε μέγεθος κοκτέιλ διεθνών κρίσεων», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου για τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και επισημαίνει: «Φάνηκε ότι αγνοεί τη διεθνή πραγματικότητα και δεν κατανοεί το μέγεθος και τις διαστάσεις των κρίσεων για αυτό και η πολιτική του πρόταση εξαντλείται ξανά στο ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο η πραγματικότητα αυτή θα αλλάξει. Από κούφια συνθήματα όμως οι Έλληνες έπαθαν κι έμαθαν. ΥΓ. Να του υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας, δεν ακούστηκε πρώτη φορά από τον κ. Πολάκη. Το είπε ο ίδιος μιλώντας σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, απλώς ο κ. Πολάκης την εξειδικεύει», καταλήγει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

