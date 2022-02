Life

Λιγνάδης - Ρουβάς: ο σάλος και η αναφορά μηνυτή στον ΑΝΤ1 για τον Σάκη Ρουβά (βίντεο)

Τι λέει ο Νίκος Τερζής για την απαγόρευση των τραγουδιών του. Πως σχολιάζουν καλλιτέχνες τα σχόλια του τραγουδιστή. Πως είχε αναφερθεί στον Ρουβά, ένας από τους μηνυτές του Λιγνάδη για βιασμό.

Στην εκπομπή “Special Report” του ΑΝΤ1 και στον Τάσο Τέλλογλου μίλησε πριν από λίγους μήνες, ο ένας από τους άντρες που κατήγγειλαν και υπέβαλαν μήνυση στον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό.

Τότε, ο Αλί είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στον Σάκη Ρουβά.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, «Μετά από λίγες ημέρες, με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης Λιγνάδης και μου έστειλε μήνυμα στο facebook. Μου είπε πότε θα ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε για την καριέρα σου. Μου είχε πει προηγουμένως ότι ήταν κοντινός φίλος του Ρουβά, εμένα δε μου άρεσε το στιλ τραγουδιού του Ρουβά. Δεν ήταν του στιλ μου αλλά αν ο Ρουβάς έχει ένα στιλ και μπορώ να τραγουδήσω κι εγώ, αν με άκουγε ο Ρουβάς, θα μπορούσε να με έβαζε στον χώρο. Και του είπα εντάξει θα έρθω και τον ρώτησα που θα έρθω. Είπα τότε στους γονείς μου ότι με κάλεσε ο ηθοποιός για να μιλήσουμε».

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε την Δευτέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις του Νίκου Τερζή, σχετικά με την πρόθεση του να απαγορεύσει στον Σάκη Ρουβά να λέει τα τραγούδια του.

Τι λένε καλλιτέχνες για τον Ρουβά και τον Λιγνάδη

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός Τζόνι Θεοδωρίδης είπε για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Σάκη Ρουβά, «Αν τον αγαπάνε πάρα πολύ γιατί δεν τον παίρνουν στο σπιτι τους, να φυλάει τα παιδιά τους; Είναι απλό. Τι θα σκεφθεί ένα παιδί, όταν βλέπει την δήλωση του Ρουβά ότι στηρίζει έναν βιαστή. Τι θα σκεφθεί; Ότι μπορώ να το κάνω και εγώ…».

Ο Γιάννης Μόρτζος είπε πως ο Σάκης Ρουβάς «έχει το δικαίωμα να επαινέσει την συνεργασία που είχαν μαζί και του άφησαν καλές εντυπώσεις. Σε έναν βαθμό, εκτιμώ την συμπάθεια που έχει στον Λιγνάδη ο Ρουβάς. Πρέπει να πέσουμε να φάμε τον Ρουβά, επειδή είπε αυτά τα πράγματα;».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, υποστήριξε πως «έχουν εκτεθεί πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ο Ρουβάς. Είναι με όσα λένε σαν να στέκονται στο πλάι αυτού που καταγγέλλεται. Σέβομαι πάντα το τεκμήριο αθωότητας, αλλά όταν έχουμε τόσες καταγγελίες, είναι άλλο πράγμα. Και εγώ για τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω μέσα στην ψυχή μου καλά πράγματα, αλλά από την ώρα που έχουν βγει τόσα πολλά πράγματα, με βάζει σε σκέψεις».

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Ψινάκης είπε πως «αν ήμουν μάνατζερ του Ρουβά, δεν θα γινόταν αυτό».

Στην εκπομπή μίλησε και ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως υπάρχει δημοκρατία και ο καθένας εκφέρει ελεύθερα την άποψη του, ενώ κάνοντας αναφορές και στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, του οποίου είναι συνήγορος, έκανε λόγο για φαινόμενα «ψηφιακού λιντσαρίσματος».

Παρακολουθήστε όλο το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» σχετικά με τα σχόλια του Σάκη Ρουβά για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τις αντιδράσεις που προκαλούν:

