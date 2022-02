Πολιτική

Ουκρανία - ΥΠΕΞ προς Έλληνες: φύγετε άμεσα από την χώρα

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες ποu βρίσκονται στην Ουκρανία, ενώ εντείνονται οι αναφορές για ρωσική εισβολή.

Συνεκλήθη σήμερα το πρωί σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των εν λόγω Υπουργείων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών αποθαρρύνει έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας, και παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από τη χώρα άμεσα.

Συνιστάται επίσης στους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν αναχωρήσει ήδη, να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο.

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι το προσωπικό της Πρεσβείας Κιέβου έχει μειωθεί στο απαραίτητο.

Παράλληλα θα ενισχυθεί το προσωπικό του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Πρεσβείας στο Κίεβο είναι τα ακόλουθα:



Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str., Kyiv 01901, UKRAINE



Τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 44 3630781, 00380 44 3630782



Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 00380 73 04 29 453



Διεύθυνση e-mail: gremb.kie@mfa.gr



Ιστότοπος: https://www.mfa.gr/kiev

