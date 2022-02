Life

“Άγριες Μέλισσες”: εντάσεις και “καταστροφές” την Δευτέρα (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς εποχής «Άγριες Μέλισσες», που θα μεταδοθεί στις 22:15, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1

Ο Ζάχος ζητάει απ’ τον Ντούνια να κλείσει την εφημερίδα του Πέτρου και την επόμενη ημέρα ο Πέτρος δέχεται στο γραφείο του μια επίσκεψη που θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες.

Η σχέση του Δούκα με την Αντιγόνη φαίνεται να οδηγείται, οριστικά, στη λήξη της.

Η έλευση του Ζαχαρία στο σχολείο θα προκαλέσει τριγμούς ανάμεσα στην Αιμιλία και τα παιδιά.

Ο Νικηφόρος και η Ρένα αποφασίζουν να αρραβωνιαστούν σ’ ένα επίσημο τραπέζι. Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο Δούκας, η Μυρσίνη, αλλά και η Δρόσω. Η βραδιά προμηνύεται καταστροφική…

