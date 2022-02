Πολιτική

Ουκρανία - ΥΠΕΞ: ομογενείς νεκροί από πυρά Ουκρανών στρατιωτών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.



Νεκροί έπεσαν δυο ομογενείς στην Ουκρανία από πυρά στρατιωτών του Ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο λίγο νωρίτερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες να φύγουν άμεσα από την χώρα.



Ακόμα δυο ομογενείς έχουν τραυματιστεί βαριά στο χωριό Γράνιτν.





Yπεύθυνοι της διπλής ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, είναι τρεις στρατιώτες του Ουκρανικού στρατού, οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ομογενείς για ασήμαντη αιτία.





Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

"Εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον αιφνίδιο θάνατο δύο ομογενών και τον βαρύ τραυματισμό άλλων δύο στο χωριό Γράνιτνα, το οποίο βρίσκεται πλησίον της γραμμής επαφής στην Ανατολική Ουκρανία.

Εκφράζουμε επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων.



Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, υπεύθυνοι της διπλής ανθρωποκτονίας είναι τρεις στρατιώτες του Ουκρανικού στρατού, οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ανωτέρω ομογενείς για ασήμαντη αιτία.



Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έχει ζητήσει να μιλήσει τηλεφωνικώς με τον Ουκρανό ομόλογό του Dmytro Kuleba, προκειμένου να τονιστεί, εκ νέου, η ανάγκη προστασίας της Ελληνικής Κοινότητας στην Ουκρανία."

Ελληνική Λύση: Η ενέργεια του Κιέβου, ισοδυναμεί με επίθεση στην ίδια την Ελλάδα

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ουκρανοί στρατιώτες δολοφόνησαν δύο άμαχους Έλληνες ομογενείς και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους δύο ομοεθνείς μας από το χωριό Γράνιτνα, που δίνουν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Η ενέργεια αυτή του Κιέβου, ισοδυναμεί με επίθεση στην ίδια την Ελλάδα. Η κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ουδείς μπορεί να δολοφονεί Έλληνες, οπουδήποτε στον πλανήτη, και να μένει ατιμώρητος. Η Ελληνική Λύση εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών Ελλήνων, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτεί την άμεση διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Ουκρανία. Η άσκηση βέτο τόσο εντός ΕΕ όσο και εντός ΝΑΤΟ απαιτώντας την παύση οποιασδήποτε στήριξης της Ουκρανίας, είναι ενέργειες άμεσες και επιβεβλημένες».

