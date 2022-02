Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι κεραυνοβόλοι έρωτες και η 6η Μαρτίου (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, έκανε αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Η Παρασκευή θα είναι η ωραιότερη ημέρα που έχω τάξει, με τον Δία και τον Ουρανό», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό»

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την Δευτέρα, η αστρολόγος είπε πως «σήμερα μπορούμε να βάλουμε μια παρένθεση σε όσα μας έχουν πληγώσει για να γιορτάσουμε την χαρά της αγάπης. Αυτήν την εβδομάδα και οι πλανήτες λένε “δείξτε την αγάπη και χαρείτε την”».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «για πάρα πολλά ζώδια: Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους και όσους έχουν πλανήτες σε αυτά, ο Ουρανός που όταν είναι σε δύσκολη όψη, είναι ο πλανήτης που φέρνει τα πάνω-κάτω, το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει κεραυνοβόλους έρωτες. Ο Ουρανός έρχεται και είναι σαν να πέφτει κεραυνός στο κεφάλι σου».

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «πέρα από τον Ουρανό που μπορεί να δημιουργήσει και δράματα, η Αφροδίτη και ο Άρης, που πάνε μαζί για αρκετό καιρό, έχουν φέρει μια ερωτική περίοδο, την οποία νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστηθούμε, ενώ η συμμετοχή του Δία συμβάλει στο να έχουμε νέες γνωριμίες».

«Στις 6 Μαρτίου, η Αφροδίτη και ο Άρης θα περάσουν στον Υδροχόο και θα φέρουν σκέψεις και απόψεις πιο πρωτοποριακές», είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

