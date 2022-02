Πολιτική

Ουκρανία - Μητσοτάκης: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της ΕΕ

Τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, υπό τον φόβο κλιμάκωσης της έντασης με την Ρωσία.



Η ανάγκη συντονισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, υπογραμμίστηκε στην τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους Eυρωπαίους ηγέτες, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ακόμη η ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων και των διαύλων επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας Μαρίν Σάννα, της Πολωνίας Ματέους Μοραγουέσκι, της Ολλανδίας Μαρκ Ρούττε, της Σλοβακίας Έντουαρν Χέγκερ και της Σλοβενίας Γιάνες Γιάνσα.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει:

«Συνάντηση συντονισμού σήμερα το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Μαρίν Σάννα, τον Ματέους Μαραγουέσκι, τον Μαρκ Ρούττε, τον Έντουαρντ Χέγκερ και τον Γιάνες Γιάνσα σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν και τη στρατιωτική συσσώρευση. Ενότητα, αλληλεγγύη και σταθερότητα της ΕΕ».

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έπεσαν νεκροί δυο ομογενείς στην Ουκρανία από πυρά στρατιωτών του Ουκρανικού στρατού. Λίγο νωρίτερα το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες να φύγουν άμεσα από την χώρα.

Σύσκεψη για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο

Μετά την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια με στόχο την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Θάνος Δαγούμας και ο Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ Παντελής Κάπρος.

