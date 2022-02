Πολιτική

Ακρίβεια: η κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ και ο... Χουντίνι

"Φωτιά" στο πολιτικο σκηνικό "άναψε" η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση Οικονόμου. "Πυρά" και από τα κόμματα.



"Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κοκτέιλ κρίσεων πρωτοφανές" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και έκανε λόγο για "συμμαχία υπευθυνότητας" της κοινωνίας με την κυβέρνηση, ενώ λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη του, εξαπέλυσε "πυρά" κατά της κυβέρνησης για την διαχείριση της στο θέμα της ακρίβειας.

Ο κ. Οικονόμου, απαντώντας εμμέσως στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ένα "πολύ επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον" του οποίου "οι συνέπειες των παράλληλων κρίσεων επηρεάζουν την Ελλάδα". Είπε ότι "το γεγονός ότι η χώρα μας αντέχει, οφείλεται στο ότι η πολιτική που εφαρμόσαμε μας επιτρέπει να δίνουμε καρπούς στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πάντα μπορούν να υπάρχουν και χειρότερα όπως είδαμε την περίοδο 2015-2019".

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει και γνώση και σχέδιο, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός καταγράφει ρεκόρ 30ετίας ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 43 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του ΕΣΥ και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ανέργων, διαβεβαιώνοντας ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχίσουν όσο διαρκεί η κρίση.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε επίσης στην κυβερνητική πολιτική για την στήριξη των αγροτών, αναφέρθηκε στην επιστροφή φόρου καθώς και στην κάλυψη κατά 80% στην αύξηση του ρεύματος, και στη μείωση του ΦΠΑ από 13% στο 6% προσθέτοντας ότι δόθηκαν έως τώρα 300 εκατ. ευρώ στους αγρότες για την στήριξή τους. Ο κ. Οικονόμου τόνισε επίσης ότι το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4,7%, αναφέρθηκε σε στοιχεία που δείχνουν την μείωση ανεργίας και επισήμανε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια επενδύσεων, και στόχος είναι η δημιουργία 180 χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης έκανε λόγο για μια "συμμαχία υπευθυνότητας" της κυβέρνησης με τους πολίτες, ενώ είπε ότι "μάθαμε την προηγούμενη δεκαετία να μην εμπιστευόμαστε ούτε μάγους, ούτε Χουντίνι που προτείνουν μαγικές λύσεις".

Τέλος αναφέρθηκε στην "ενίσχυση θωράκισης της χώρας" και είπε ότι αύριο εισάγεται στη Βουλή για ψήφιση το σχέδιο νόμου για αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας που αφορά την έγκριση προμηθειών αεροσκαφών και φρεγατών.

Οικονόμου: Ο Τσίπρας φάνηκε ότι αγνοεί τη διεθνή πραγματικότητα

Νωρίτερα, ο κ. Οικονόμου σε ανακοίνωσή του με αφορμή την συνέντεξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας, όπως κάνει πάντα όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια εύκολη συνταγή για όλα. Λεφτά και προσλήψεις. Έτσι λοιπόν και σήμερα ήταν επικίνδυνα απλοϊκός σε όσα είπε για ένα τεράστιο σε μέγεθος κοκτέιλ διεθνών κρίσεων», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου για τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ΣΚΑΙ.

Και επισημαίνει: «Φάνηκε ότι αγνοεί τη διεθνή πραγματικότητα και δεν κατανοεί το μέγεθος και τις διαστάσεις των κρίσεων για αυτό και η πολιτική του πρόταση εξαντλείται ξανά στο ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο η πραγματικότητα αυτή θα αλλάξει. Από κούφια συνθήματα όμως οι Έλληνες έπαθαν κι έμαθαν. ΥΓ. Να του υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας, δεν ακούστηκε πρώτη φορά από τον κ. Πολάκη. Το είπε ο ίδιος μιλώντας σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, απλώς ο κ. Πολάκης την εξειδικεύει», καταλήγει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.





Ηλιόπουλος: Ο Μητσοτάκης στηρίζει μόνο τους ισχυρούς και λεηλατεί την κοινωνία

Ωστόσο, η απάντηση στον Γιάννη Οικονόμου ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει φέρει την Ελλάδα στην κορυφή ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. σε απώλειες ανθρώπινων ζωών λόγω πανδημίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, όταν ευρωπαϊκές χώρες, η μία μετά την άλλη, νομοθετούν αντίστοιχες αυξήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αγνοεί απλά τη διεθνή πραγματικότητα. Είναι ο πρωθυπουργός που συνολικά έχει οικοδομήσει μια δική του πραγματικότητα. Στηρίζει μόνο τους ισχυρούς και λεηλατεί την κοινωνία. Οι πολίτες σύντομα θα βάλουν τέλος στην νεοφιλελεύθερη και αυταρχική διακυβέρνηση του».

«Πυρά» στον Τσίπρα από τα κόμματα

Ωστόσο, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα συγκέντρωσε τα «πυρά» και πολιτικών κομμάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «όταν ο κ. Τσίπρας είχε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της προόδου και της αντιδραστικής συντήρησης επέλεξε το δεύτερο. Τον κ. Καμμένο και τον κ. Παπαγγελόπουλο. Εκ του πονηρού και ανειλικρινή όσα λέει τώρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης, επειδή είναι σε αποδρομή. Όσο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις ΑΣΕΠ και Διαύγεια, που έγιναν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας δεν τις ψήφισε και η ΝΔ προσπάθησε να τις καταργήσει. Ο κ. Τσίπρας συνέχισε και σήμερα να κρατά ίσες αποστάσεις από τον κ. Καραμανλή, όπως και ο κ. Μητσοτάκης. Όσο για την Αξιοπιστία, την Διαφάνεια και την Αξιοκρατία, που επικαλείται ο κ. Τσίπρας, είναι όσα πολέμησε όταν κυβέρνησε. Η δική μας σοσιαλδημοκρατική πρόταση δίνει λύσεις αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον Ελληνικό λαό απέναντι στον αδιέξοδο λαϊκισμό.».

Ανακοίνωση για την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εξέδωσε και το ΚΚΕ στην οποία αναφέρει: «Φυσικά και δεν περιμέναμε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο ΣΚΑΪ για να μάθουμε ότι η “προοδευτική” κυβέρνηση που επαγγέλλεται δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πρόοδο. Η ιστορία έχει καταγράψει “τα έργα και τις ημέρες” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, με τις προτάσεις για υπουργούς κοινής αποδοχής με τη ΝΔ, αλλά και με την ψήφιση περίπου των μισών νομοσχεδίων της σημερινής κυβέρνησης. Σήμερα έκανε ένα βήμα παραπάνω, ισχυριζόμενος ουσιαστικά ότι η σημερινή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης “δεν εκφράζει όλη τη ΝΔ”, στοχεύοντας προφανώς σε συγκεκριμένα στελέχη εντός της ΝΔ. Μήπως να θεωρήσουμε ότι αυτή η “προοδευτική” κυβέρνηση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωράει και φθαρμένα υλικά της ΝΔ, πολύ περισσότερο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράδοση στη συγκυβέρνηση με τέτοιες δυνάμεις; Επιπλέον, έφτασε στο σημείο να “βγάλει λάδι” ακόμη και τη στάση των επιχειρηματιών στο ζήτημα του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων. Λες και δεν είναι αυτοί που, επί μια δεκαετία, αρνούνται την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, που εφαρμόζουν κι υπαγορεύουν όλα τα αντεργατικά μέτρα και που επέβαλλαν, μαζί με την ΕΕ και τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, το σημερινό άθλιο μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ως επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης. Όσο για τις αναφορές στο ΚΚΕ που δήθεν “πνίγει τις διαφωνίες στο εσωτερικό του”, αναρωτιόμαστε τι άλλο θα σκεφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσουν τις αλλαγές-απομιμήσεις, που προωθούν στο δρόμο της παραπέρα ενίσχυσης του “αρχηγικού κόμματος”, ακολουθώντας τα πρότυπα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο “δημοκρατικός” πλουραλισμός της αστικής οπορτουνιστικής ανανέωσης στο απόγειό του!»

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Τρεις εβδομάδες πήρε στον κ. Τσίπρα να απαντήσει στο ερώτημα που του έθεσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης κατά την συζήτηση της Πρότασης Μομφής κατά της Κυβέρνησης στη Βουλή, για το αν "θα κοινωνικοποιηθεί η ΔΕΗ" με την περιβόητη "Προοδευτική Διακυβέρνηση". Και η απάντηση του ήταν "όχι", απάντηση που δεν την έδωσε στη Βουλή, αλλά στο Σκάι. Για την Αττική Οδό παρεμπιπτόντως, ακόμα δεν έχουμε ακούσει κουβέντα βέβαια, καθώς τα ευκόλως εννοούμενα, για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραλείπονται. Τρεις εβδομάδες πήρε στον κ. Τσίπρα να απαντήσει στο ερώτημα που του έθεσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης κατά την συζήτηση της Πρότασης Μομφής κατά της Κυβέρνησης στη Βουλή, για το αν "θα κοινωνικοποιηθεί η ΔΕΗ" με την περιβόητη "Προοδευτική Διακυβέρνηση". Και η απάντηση του ήταν "όχι", απάντηση που δεν την έδωσε στη Βουλή, αλλά στο Σκάι. Για την Αττική Οδό παρεμπιπτόντως, ακόμα δεν έχουμε ακούσει κουβέντα βέβαια, καθώς τα ευκόλως εννοούμενα, για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραλείπονται. Αλλά και την ίδια την απάντηση του κ. Τσίπρα που αφήνει απέξω το κομμάτι της κοινωνικοποίησης της ΔΕΗ, δεν την λες και "προοδευτική". Πώς θα μειώσει τα τιμολόγια των λογαριασμών που πληρώνουν οι πολίτες στη ΔΕΗ, χωρίς να επανεθνικοποιηθεί η ΔΕΗ και χωρίς να καταργηθεί το Χρηματιστήριο της Ενέργειας που ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε επί των ημερών του, είναι κάτι που μόνο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, άντε και οι σύμβουλοι του σαν τον κ. Χουλιαράκη μπορεί να γνωρίζουν. Αυτό που γνωρίζει η κοινωνία ωστόσο και αυτό που ζητά το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγμή για μια πραγματική προοδευτική προοπτική στον τόπο, δεν είναι τα ήξεις αφήξεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και όσων άλλων αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, αλλά η ανάγκη να επανέλθουν οι στρατηγικές υποδομές της χώρας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, ΟΣΕ κλπ) υπό δημόσιο έλεγχο, όχι υπό τον έλεγχο ενός απλώς άλλου εξίσου κρατικοδίαιτου, παρασιτικού ολιγάρχη».

Στην κόντρα πήρε μέρος και η Ελληνική Λύση η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «με παράλληλους μονολόγους σε πλήρως ελεγχόμενα ΜΜΕ, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας επιδίδονται σε μία «θεατρική» αντιπαράθεση προκειμένου να συσπειρώσουν το κομματικό τους ακροατήριο. Την ώρα που η Ελλάδα καταρρέει, οι επιχειρήσεις καταστρέφονται, τα νοικοκυριά υποφέρουν, ενώ η εθνική μας κυριαρχία απειλείται, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «αυτοθαυμάζονται» στα τηλεπαράθυρα του ΣΚΑΪ, αντί να λογοδοτούν στο κοινοβούλιο. Η Ελληνική Λύση προκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα αντί να «δοξάζονται κρυπτόμενοι», να τολμήσουν να αντιπαρατεθούν δημόσια με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στον ΣΚΑΪ, ή άλλο μέσο της αρεσκείας τους. Αντί λοιπόν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να αναλώνονται σε «τηλεοπτικούς μονολόγους» ας μας απαντήσουν που ακριβώς διαφωνούν, ώστε οι πολίτες να κρίνουν: Στις Πρέσπες; Στην προσφυγή στην Χάγη; Στην πίστη εφαρμογή των εντολών της τρόικας; Στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω ΤΑΙΠΕΔ; Στο ξεπούλημα της Δ.Ε.Η. και την βίαιη απολιγνιτοποίηση που έκανε εκτίναξε τους λογαριασμούς; Στις εθνικά ολέθριες επιλογές στο Ουκρανικό και την άνευ όρων λειτουργία των Αμερικανικών βάσεων εντός ελληνικού εδάφους που καθιστά την πατρίδα μας «στόχο», χωρίς κανένα όφελος Το γεγονός ότι ο ΣυΡιζΑ ψηφίζει το 50% το νομοσχέδιο της Ν.Δ., ενώ αντίστοιχα η ΝΔ ως αντιπολίτευση υπερψήφισε το 60% των νομοσχεδίων ΣΥΡΙΖΑ, εξηγεί γιατί ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας φοβούνται τον διάλογο…ς ανικανότητα. ;»

