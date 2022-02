Κόσμος

Γαλλία: έκρηξη με νεκρούς σε κωμόπολη

Το τραγικό περιστατικό συνέβνη σε κωμόπολη της νοτιοδυτικής Γαλλίας από πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λόγω έκρηξης. Μέσα στους νεκρούς είναι και δύο παιδιά.

Φωτό: Facebook / Sapeurs-Pompiers - SDIS 66

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε κωμόπολη της νοτιοδυτικής Γαλλίας από πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λόγω μιας έκρηξης, τα αίτια της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε γύρω στις 01:30 τοπική ώρα σε μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Σεν- Λοράν- ντε- λα -Σαλάνκ, μιας κωμόπολης, περίπου 15 χιλιόμετρα από την Περπινιάν, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε διώροφα κτίρια από τις δύο πλευρές του δρόμου.

Το πρωί εντοπίστηκαν πέντε πτώματα στα ερείπια των κτιρίων και το μεσημέρι ο ακόμη προσωρινός απολογισμός ανήλθε σε πέντε νεκρούς, εκ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ζαν- Νταβίντ Καβαγιέ.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Η αστυνομία μετέφερε τους πληγέντες από την πυρκαγιά σε μια δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων.

Εξάλλου πολλά οχήματα της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο της έκρηξης για να ασφαλίσουν την περιοχή, αφού έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στη διάρκεια της νύκτας. Οι επιχειρήσεις έρευνας επικεντρώνονται σε δύο μικρά κτίρια, τα οποία πλέον δεν κρίνονται ασφαλή λόγω των ζημιών που υπέστησαν από την πυρκαγιά.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, αφού προσπάθησε να γλιτώσει από τις φλόγες πηδώντας από τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου.

L’incendie est toujours en cours a Saint-Laurent-de-la-Salanque, il y a encore une trentaine de pompiers sur place pic.twitter.com/q2DPJPI1Mk — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) February 14, 2022

