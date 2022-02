Life

“5Χ5”: Πρωτιά για το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Υψηλές πτήσεις" για το διασκεδαστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1.

Δυνατή παρουσία με πρωτιά για το «5Χ5» και τον Μάρκο Σεφερλή την εβδομάδα 7-11 Φεβρουαρίου.

Το διασκεδαστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 τερμάτισε στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 15,9%, με τους άνδρες 25-44 να σκοράρουν ποσοστό 18,9%.

Η υψηλότερη επίδοσή του «5Χ5» σημειώθηκε την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου με ποσοστό τηλεθέασης 19%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τηλεπαιχνίδι παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έστω και για 1’, κατά μέσο όρο 1.050.000 τηλεθεατές.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 43 σημεία

Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές την Κυριακή

“Euroferry Olympia” – Πυραγός 5ης ΕΜΑΚ: Μπορεί να υπάρχουν ακόμη επιζώντες