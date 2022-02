“Το Πρωινό” σπάει τα κοντέρ της τηλεθέασης

Life

Πρώτο ανάμεσα στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές το «Πρωινό» με αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν.

Πρώτο ανάμεσα στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές ήταν το «Πρωινό» την εβδομάδα 7-11 Φεβρουαρίου, με αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν.

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 14,5%, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής της, με τα ποσοστά τηλεθέασης στις γυναίκες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και να «χτυπούν» 27,2% στο γυναικείο κοινό 18-24 και 17,1% στις γυναίκες 35-54.

Το υψηλότερο μερίδιο, η εκπομπή το κατέγραψε την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου με 16,9%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

