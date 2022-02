Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: 17.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ

Δηλώσεις - "βόμβα" από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στον Focus FM και αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας.

«17.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ» τόνισε μιλώντας χθες στον Focus FM και την εκπομπή Focus Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Τουτσίδη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τρία χρόνια να χειρουργηθούν δεν έχουν χρήματα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και πολλοί κινδυνεύουν και μπορεί να καταλήξουν» επισήμανε παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Παράλληλα αναφορικά με την τραγική εικόνα που παρουσιάζουν τα νοσκομεία τόνισε:

«Βλέπουμε τριτοκοσμικές εικόνες όπως για παράδειγμα στους Παξούς όπου ασθενής μεταφέρθηκε σε καρότσα φορτηγού γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Στο νοσοκομείο “Μεταξα” σταμάτησαν οι χημειοθεραπείες γιατί δεν υπάρχει φαρμακοποιός και στη Νίκαια δεν θα εφημερεύσει το νοσοκομείο γιατί δεν υπάρχουν χειρουργικές μπλούζες καθώς δεν λειτουργεί μηχάνημα αποστείρωσης και δεν τους έχουν φέρει την παραγγελία για μπλούζες μιας χρήσης».

