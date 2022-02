Αθλητικά

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’: Εισαγγελέας για τις απειλές

Εισαγγελική έρευνα με αφορμή τον αγώνα ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’.

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε εισαγγελέας για απειλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ Β' - Ολυμπιακός Β', στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη, για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2.

Οι απειλές, σύμφωνα με δημοσιεύματα που αποτέλεσαν την αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση, συνδέονταν με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη και διατυπώθηκαν από οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, με αποδέκτες μέλη της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο εισαγγελέας ζητά, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, να διερευνηθεί το συνδεόμενο με τον Αθλητικό Νόμο αδίκημα της απειλής κατά προσώπων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.

Την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας η αστυνομία.

