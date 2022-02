Πολιτική

Τουρισμός: Κικίλιας - Θεοδωρικάκος συμφώνησαν για ενίσχυση της ασφάλειας στα αεροδρόμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση εργασίας του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Βασίλη Κικίλια, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.



Συνάντηση εργασίας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συζητήθηκαν θέματα ασφαλείας ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τον κ. Θεοδωρικάκο την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων σε τουριστικές δομές, αεροδρόμια, στην Αθήνα, στην Αττική, στα νησιά που είναι brand τουριστικοί προορισμοί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και ο τουρισμός πάνε μαζί με την ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχημένη τουριστική περίοδο, που θα έρθει να δώσει εισόδημα και στήριξη στη μέση ελληνική οικογένεια, ανάπτυξη στις μεγάλες, μεσαίες και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και, φυσικά, στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με τον Τουρισμό».

Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι ο τουρισμός και φέτος αναμένεται να είναι η αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης και ανακοίνωσε την ενίσχυση κατά 50% των πρόσθετων αστυνομικών δυνάμεων σε αεροδρόμια, συνοριακούς σταθμούς και βασικούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ τόνισε πως οι μεταθέσεις ξεκινούν σταδιακά από τον Μάρτιο.

Όπως μάλιστα έχει ήδη ανακοινώσει, το Μάρτιο θα μεταβούν στον Προμαχώνα 34 αστυνομικοί, προκειμένου να συνδράμουν στους αναγκαίους ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις μετακινήσεις ξένων και Ελλήνων επισκεπτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Ο Κούγιας για τον Ρουβά και το εξώδικο στον Βλάχο

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση