Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες 15 διαρρηκτών

Στην δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία και οι φωτογραφίες διαρρηκτών που ξάφριζαν σπίτια σε Αττική και Κορινθία. Η λεία τους ξεπερενά τις 500.000 ευρω.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δεκαπέντε ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες στην Αττική και στην Κορινθία.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και φωτογραφίες των κατασχεθέντων αντικειμένων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν κλοπές κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, άνω των 120.000 ευρώ, βίας κατά υπαλλήλων, πλαστογραφίας, εμπρησμού, απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, απείθειας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

Και τους μη συλληφθέντες:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις καθώς και για τον εντοπισμό των διαφευγόντων τη σύλληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476201 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

