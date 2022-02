Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Προφυλακιστέος και ο 20χρονος

Στους έντεκα οι κρατούμενοι για τη δολοφονία του Άλκη. Απολογείται και ο 12ος συλληφθείς.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο 11ος, για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου. Πρόκειται για τον 20χρονο που μετά το φονικό είχε διαφύγει στην Αλβανία και παραδόθηκε μία εβδομάδα αργότερα στις ελληνικές διωκτικές Αρχές.

Στην απολογία του ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας αρνήθηκε την ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, προσδιορίζοντας ως «περιφερειακό» το ρόλο του σε σχέση με το επεισόδιο. «Έφτασα στο σημείο, είδα την επίθεση και κυνήγησα τον πιο εύσωμο που τράπηκε σε φυγή», φέρεται να απολογήθηκε, τονίζοντας ότι δεν κρατούσε κάποιο αντικείμενο.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, κατονόμασε αυτούς που κρατούσαν το δρεπάνι, το μαχαίρι και το "καραμπίτ". «Αυτοί ήταν στην πρώτη σειρά και γύρω απ' αυτούς ήταν κι άλλοι» ανέφερε ο 20χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, όπως είχαν αποφασίσει για τους δέκα πρώτους συλληφθέντες που απολογήθηκαν, ο ένας μετά τον άλλο, την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου

Την ίδια ώρα που ήταν σε εξέλιξη η απολογία του στο γραφείο της 7ης ανακρίτριας, αξιωματικοί της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εξέταζαν στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης τον 22χρονο που λίγες ώρες νωρίτερα είχε παραδοθεί στις Αρχές. Ο 12ος εμπλεκόμενος στην υπόθεση φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου το οποίο συμμετείχε στο φονικό επεισόδιο και στο οποίο επέβαιναν τρεις εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τη συμμετοχή του στο άγριο έγκλημα, τονίζοντας ότι δεν εγκατέλειψε το όχημα, ούτε γνώριζε για τον οπλισμό που μετέφεραν οι υπόλοιποι και την επικείμενη επίθεση.

