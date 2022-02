Κοινωνία

Μενίδι - Νεκρός άντρας: Αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ένας αστυνομικός και ένας 65χρονος συνελήφθησαν για τον θάνατο του 44χρονου, ο οποίος βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένος σε χωράφι.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για εμπλοκή στον θάνατο του 44χρονου στο Μενίδι, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής σε οικόπεδο της οδού Αχαρνέων Ιππέων.

Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων φέρεται να είναι αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος προσπάθησε να μπει χθες το απόγευμα στο σπίτι των δύο ανδρών για να κλέψει. Όταν εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του, τον εντόπισαν, τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν.

Ο 44χρονος ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί από πού προήλθε ο θάνατός του και αν οφείλεται στα χτυπήματα που δέχθηκε κατά την επίθεση.

