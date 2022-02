Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαγιάννης για Τζωρτζίνα: μόνο ιατρικό χέρι μπορεί να παρέμβει στον απινιδωτή

Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Παίδων Ωνασείου στον ΑΝΤ1 για το θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας.

Για το θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας από την Πάτρα μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος Παίδων του Ωνασείου, Ιωάννης Παπαγιάννης.

‘Όπως εξήγησε, το παιδί παραπέμφθηκε στο Ωνάσειο μετά από αίτημα των γιατρών της Πάτρας και της οικογένειας, με δεδομένο ότι είχαν πεθάνει τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στο παιδί τοποθετήθηκε απινιδωτής – βηματοδότης, «για να μην πεθάνει από αρρυθμία».

Σε σχετική ερώτηση ξεκαθάρισε πως «μόνο ιατρικό χέρι μπορεί να παρέμβει στον απινιδωτή, για να τροποποιήσει τον τρόπο λειτουργίας. Πρέπει να υπάρχει ειδικός γιατρός ή τεχνίτης με την κατάλληλη συσκευή» για να το κάνει.

Ως προς τη λειτουργία του μηχανήματος στο παιδί είπε πως, «ο έλεγχος που κάναμε πριν και μετά την τοποθέτηση του απινιδωτή δεν κατέγραψε κάποια επικίνδυνη αρρυθμία από αυτές που ενεργοποιούν τον απνιδιωτή, άρα δεν έχουμε εξήγηση».

Είπε και συμπλήρωσε πως «λειτουργούσε ως βηματοδότης πολύ καλά όποτε έπεφταν οι παλμοί κάτω των 60».

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να συνέβη με την καρδιά του παιδιού και σταμάτησε είπε πως «οι άνθρωποι πεθαίνουν και με απινιδωτή και δεν μπορούμε να τους σώσουμε όλους», ενώ διευκρίνισε πως, δεν επρόκειτο για «εικόνα υγιούς παιδιού, αλλά ενός παιδιού που είχε βαριά νευρολογική βλάβη, μπορεί να μάζευε στο αναπνευστικό του εκκρίσεις, είχε υποστεί σοκ».

Τέλος, τόνισε πως, «δεν υπήρχε αιτία να προκαλέσει θάνατο καρδιολογικά».





