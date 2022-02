Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβλολιασμού: Οδηγίες καταχώρησης για τους Έλληνες του εξωτερικού

Πώς μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού άνω των 60 να καταχωρίσουν ψηφιακά τον εμβολιασμό τους.

Τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τις δόσεις εμβολιασμού που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό έχουν οι άνω των 60 ετών Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που δεν μπορεί να επαληθευτεί ψηφιακά. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί:

είτε μέσα από την υπηρεσία «Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας»

είτε μέσω του myKEPlive.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες διατίθενται για πολίτες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

έχουν γεννηθεί έως την 31-12-1961

δεν ανήκουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κατοίκων εξωτερικού και

διαθέτουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού από χώρα η οποία δεν συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Σημειώνεται ότι ολοκληρώνοντας μία από τις δύο διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω, οι πολίτες άνω των 60 θεωρούνται εμβολιασμένοι (άρα δεν τους επιβάλλεται πρόστιμο), πλην όμως δεν αποκτούν δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εμβολιασμού από την Ελλάδα.

Η «Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας» είναι η νέα υπηρεσία που υλοποίησαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενου φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΚΜΑ του και επισυνάπτει το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των εγγράφων σε δεύτερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω του myKEPlive. Ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί ακριβώς τα ίδια βήματα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του MyKEPlive. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα αιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη πραγματοποίησης του εμβολιασμού πρέπει να έχουν αποσταλεί πριν από την προγραμματισμένη βιντεοκλήση. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

είτε πιστοποιητικό σε οποιαδήποτε γλώσσα και υπεύθυνη δήλωση

είτε βεβαίωση εμβολιασμού στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Την ημέρα και ώρα του ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην τηλεδιάσκεψη μέσω του συνδέσμου που του έχει αποσταλεί και επιδεικνύει στον υπάλληλο του ΚΕΠ το έγγραφο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (την ταυτότητα ή το διαβατήριό του). Μετά την ταυτοποίηση, ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί από τον συναλλασσόμενο με email και προβαίνει στην καταχώρισή του στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από πολίτη ο οποίος δεν διαθέτει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί ένας τρίτος από το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον που διαθέτει κωδικούς Taxisnet να προγραμματίσει το ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και εμβολιάστηκαν σε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορούν να καταχωρίζουν τις δόσεις του εμβολιασμού τους στο anagnorisi.emvolio.gov.gr

