Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Στη Δικαιοσύνη ο οδηγός του 3ου οχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και ο 22χρονος θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών το πρωί της Τρίτης.

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατέστη και ο 22χρονος, οδηγός του τρίτου οχήματος, που παραδόθηκε το πρωί στην ΕΛ.ΑΣ.

Κρατείται στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του και το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειμένου αυτό να ενεργοποιηθεί.

Ακολούθως θα παρουσιαστεί ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το ένταλμα, διώκεται για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, όπως επίσης για οπλοκατοχή, καθώς στο όχημά του εντοπίστηκε ένας σουγιάς. Είναι ο 12ος κατηγορούμενος για το άγριο έγκλημα που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη οι 11 συγκατηγορούμενοί του απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τελευταίο - σήμερα το απόγευμα - τον 20χρονο, αλβανικής καταγωγής, που είχε διαφύγει στην πατρίδα του αλλά εν συνεχεία παραδόθηκε στις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόναχο: Φονική σύγκρουση τρένων

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Γερμανία: Ήπιε σαμπάνια και πέθανε (εικόνες)