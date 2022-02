ΗΠΑ: Η επέτειος του μακελειού στο Πάρκλαντ

Κόσμος

Ο πατέρας ενός εφήβου, που σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση στο Λύκειο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα, σκαρφάλωσε σήμερα, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από το μακελειό, σε έναν κατασκευαστικό γερανό κοντά στον Λευκό Οίκο, ζητώντας από τη διοίκηση Μπάιντεν να αναλάβει δράση στο θέμα της ένοπλης βίας.

Ο Μάνουελ Όλιβερ, ένας ακτιβιστής υπέρ του ελέγχου της οπλοκατοχής, ξεδίπλωσε ένα πανό που έγραφε «45.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλη βία υπό την προεδρία σου», πάνω από μια φωτογραφία του γιου του Χοακίν Όλιβερ. Ο έφηβος ήταν μεταξύ των 17 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους το 2018, στην ένοπλη επίθεση στο Λύκειο Marjory Stoneman Douglas, στο Πάρκλαντ της Φλόριντας, στη φονικότερη επίθεση σε ένα λύκειο στις ΗΠΑ.

«Ολόκληρος ο κόσμος θα ακούει τον Χοακίν σήμερα. Έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα», λέει ο Όλιβερ σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, όπου διακρίνεται να φοράει κράνος και εξοπλισμό ασφαλείας ενώ βρίσκεται σε ύψος 46 μέτρων πάνω στον γερανό και οι αστυνομικοί τον παρακολουθούν από κάτω.

Ο Όλιβερ συμπληρώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ορισθεί η συνάντηση που είχε ζητήσει με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Σήμερα, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε, σε μια ανακοίνωση, ότι η διοίκησή του εργάζεται για να μειώσει τα εγκλήματα από πυροβόλα όπλα, περιορίζοντας τον αριθμό των μη ανιχνεύσιμων όπλων, καταστέλλοντας τη δράση των εμπόρων όπλων, που παραβιάζουν τον νόμο και προωθώντας την ασφαλή αποθήκευση των πυροβόλων όπλων.

«Καθώς θυμούμαστε εκείνους που χάθηκαν στο Πάρκλαντ, στεκόμαστε, επίσης, στο πλευρό των Αμερικανών σε κάθε γωνιά της χώρας μας, που έχασαν αγαπημένους από την ένοπλη βία ή είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν για πάντα από μια ένοπλη επίθεση», τονίζει.

Ο δράστης, Νίκολας Κρουζ, ήταν πρώην μαθητής, ο οποίος είχε αποβληθεί από το Πάρκλαντ. Άνοιξε πυρ στις 14 Φεβρουαρίου του 2018, με ένα ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, μέσα στο Λύκειο της νότιας Φλόριντας, σκοτώνοντας 14 μαθητές και τρία μέλη του προσωπικού, ενώ τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους.

Όπως πολλοί άλλοι γονείς και μαθητές του Πάρκλαντ, ο Όλιβερ αναδείχθηκε σε έναν ένθερμο ακτιβιστή κατά της ένοπλης βίας μετά την επίθεση, καλώντας τους βουλευτές της χώρας του να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ο 54χρονος καλλιτέχνης ταξιδεύει επίσης σε ολόκληρη τη χώρα φτιάχνοντας τοιχογραφίες “Walls of Demand” στη μνήμη του γιου του.

