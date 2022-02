Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: “Πασάς” στους Ζωσιμάδες με τον Άρη

Μεγάλη νίκη στους Ζωσιμάδες για τον ΠΑΣ Γιάννινα επί του Άρη.

Πολύ σπουδαία νίκη, στην προσπάθεια που κάνει να μπει στα Play Off και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πήρε ο ΠΑΣ Γιάννινα επί του Άρη. Στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο «Άγιαξ της Ηπείρου» επικράτησε 2-0 στους «Ζωσιμάδες», με τους Γιάννη Κάργα και Γιούρι Λοντίγκιν μεγάλους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ηρακλή Μεταξά. Από κεφαλιά του πρώτου, ο Μάριος Σιαμπάνης (51’αυτ.) άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με τον Χουάν Ντομίνγκεθ (84’) να «σφραγίζει» τη νίκη του ΠΑΣ. Διπλό δοκάρι στις καθυστερήσεις για τους «κίτρινους».

Οι παίκτες του Άκη Μάντζιου στο πρώτο ημίχρονο απείλησαν κατά κύριο λόγο από στημένες φάσεις. Κατέγραψαν την πρώτη σημαντική τους ευκαιρία στο 15’, όταν από εκτέλεση φάουλ του Ντάνιελ Μαντσίνι, ο Μπαντού Εντιαγέ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Γιούρι Λοντίγκιν απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Λοντίγκιν ήταν στη σωστή θέση και στο νέο φάουλ του Μαντσίνι στο ημίωρο ενώ στο 34’ η κεφαλιά του Δημήτρη Μάνου – πάλι από στημένο του Μαντσίνι – πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Μια κεφαλιά στο 38ο λεπτό του Χουάν Χοσέ Περέα, έπειτα από σέντρα του Μανώλη Σάλιακα, που δε βρήκε στόχο, ήταν ό,τι είχε να επιδείξει ο ΠΑΣ στο πρώτο μέρος.

Στην πρώτη στατική του φάση γύρω από την περιοχή του Άρη, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, έχοντας αρκετή δόση τύχης. Ο Σάλιακας εκτέλεσε το φάουλ, ο Κάργας σημάδεψε το αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Σιαμπάνη και κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-0 στο 51’. Οι «κίτρινοι» άργησαν να αντιδράσουν, καθώς χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά για να απειλήσουν, αλλά το σουτ του Μάνου πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν. Σε ένα δίλεπτο ο Άρης απείλησε δυο φορές, αφού αρχικά το σουτ του Χουάν Ιτούρμπε κόντραρε και πέρασε δίπλα από την εστία του ΠΑΣ ενώ στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Φαμπιάνο Λέισμαν πήρε την κεφαλιά αλλά με τον Λοντίγκιν εξουδετερωμένο, ο Κάργας έσωσε την ισοφάριση πάνω στη γραμμή. Φάση στην οποία τραυματίστηκαν αμφότεροι στο κεφάλι. Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ο ΠΑΣ έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Χουάν Ντομίνγκεθ έπειτα από φάση διαρκείας και με παρέμβαση του VAR κι αφού αρχικά απέτυχαν να σκοράρουν οι Περέα και Κάργας.

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, παρά τις ευκαιρίες των Μάνου και Λουίς Πάλμα αλλά και τα διαδοχικά δοκάρια των Μαντσίνι και Ματέο Γκαρσία στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον «Άγιαξ της Ηπείρου» να παίρνει το «τρίποντο» και να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 36 βαθμούς. Έμεινε ο Άρης στην όγδοη με 29 και μαζί με την αγωνία για την απόφαση του CAS για τους έξι βαθμούς.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Σνάιντερ, Στάνκο, Ποζνάνσκι – Ματέο.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας (90’+1’ Παντελάκης), Ποζνάνσκι, Καραχάλιος, Στάνκο, Λιάσος (76’ Οικονομόπουλος), Σνάιντερ (89’ Μπρένερ), Περέα, Ντομίνγκεθ.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σάκιτς, Γκάνεα, Φαμπιάνο (85’ Λούμορ), Μπράμπετς, Σάσα, Εντιαγέ, Μπερτόγλιο (67’ Ιτούρμπε), Μαντσίνι, Μάνος (85’ Ματέο), Καμαρά (85’ Πάλμα).

*** Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν έμεινε τελικά εκτός αποστολής για τον Άρη, καθώς ταλαιπωρήθηκε από πυρετό.

*** Ο Φαμπιάνο Λέισμαν διακομίστηκε με διάσειση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων έπειτα από τη σύγκρουση που είχε κεφάλι με κεφάλι με τον Γιάννη Κάργα. Πρόβλημα, όχι εξίσου σοβαρό, αποκόμισε και ο αμυντικός του ΠΑΣ.

