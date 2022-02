Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με 100άσταρα το Λαύριο

Επικράτησε του Λαυρίου κι ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας ο Ολυμπιακός.

Τη μοναξιά της κορυφής, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο από τον διώκτη του Παναθηναϊκό (14 έναντι 13 των «πράσινων»), απολαμβάνει ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί του Λαυρίου στο ΣΕΦ, για την 15η ημέρα της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 101-58 της ομάδας του Χρήστου Σερέλη και πλέον εστιάζουν στις «μάχες» του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, με πρώτη στα ημιτελικά του θεσμού, απέναντι στην ΑΕΚ (18/2).

Με 13/26 τρίποντα, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (44 έναντι 29) και κυριαρχία στο κομμάτι της δημιουργίας (26 έναντι 14 ασίστ), ο Ολυμπιακός αγχώθηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στη συνέχεια επέβαλε το ρυθμό του, εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας και δεν κοίταξε πίσω... Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» οδηγούν την κατάταξη με ρεκόρ 13-1, ενώ το Λαύριο υποχώρησε στη 10η θέση με ρεκόρ 5-9, συνεχίζοντας τη μάχη για την οκτάδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός καρδιοχτύπησε μόνο στο πρώτο εικοσάλεπτο, καθώς στην τρίτη περίοδο εξαργύρωσε άμυνα και επιθετικό πλουραλισμό, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους 29-6 και ξεφεύγοντας στο 30΄ με +24 (70-46). Τυπικής διαδικασίας ο... επίλογος του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να μη χάνουν διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, κόβοντας με... κατοστάρα το νήμα του τερματισμού.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 17 πόντους, ενώ από το Λαύριο προσπάθησε ο Νίκος Περσίδης με 11.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 41-40, 70-46, 101-58

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Ζακεστίδης, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Σλούκας 8, Βεζένκοβ 8, Παπανικολάου 6 (2), Ζαν-Σαρλς 12 (2), ΜακΚίσικ 8, Έισι 2, Ντόρσεϊ 17 (5), Λούντζης 12 (2), Λαρεντζάκης 10 (2), Φαλ 4, Μάρτιν 6, Πρίντεζης 8.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Σμιθ 4, Μουράτος 5 (1), Γουίλιαμς 3 (1), Γερομιχαλός 6, Βουλγαρόπουλος, Βον 6 (2), Σάντερς 8, Αμίνου 7, Πιλάβιος 6 (1), Φιλοξενίδης, Περσίδης 11 (3), Πίπεν 2.

